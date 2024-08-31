Румяные сырники на завтрак: рецепт, который стоит попробовать

Если вы любите начинать день с вкусных и нежных сырников, то этот рецепт точно для вас. Мы расскажем, как легко приготовить румяные сырники, которые понравятся всей семье.
Ингредиенты:
Приготовление:
Эти сырники одинаково хороши как в теплом, так и в холодном виде.
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки. В советских кулинарных книгах сырники часто именовались «творожниками» и в одном ряду с борщом, варениками и фаршированной рыбой относились к блюдам украинской кухни, которые «в результате тесных экономических связей, обмена опытом» между народами союзных республик получили признание в белорусской и русской кухнях. В немецкой кухне имеется похожее десертное блюдо, считающееся специалитетом Саксонии.
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