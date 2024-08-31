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Румяные сырники на завтрак: рецепт, который стоит попробовать

Секреты идеальных сырников: рецепт для завтрака
1:11
Еда

Если вы любите начинать день с вкусных и нежных сырников, то этот рецепт точно для вас. Мы расскажем, как легко приготовить румяные сырники, которые понравятся всей семье.

Секреты идеальных сырников: рецепт для завтрака
Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • 500 г творога (5%);
  • 1 яйцо;
  • 2-3 ст. л. муки или манной крупы;
  • 1-2 ст. л. сахара;
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте творог, яйцо, сахар и соль. Добавьте муку или манную крупу и перемешайте до однородной консистенции. Для аромата можно добавить немного ванильного сахара.
  2. Если вы используете манку, дайте тесту постоять 10-15 минут, чтобы крупа успела набухнуть.
  3. Сформируйте из теста небольшие шарики, затем придайте им плоскую форму и обваляйте в муке.
  4. Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте сырники с двух сторон до золотистой корочки. Накрывать сковороду крышкой не нужно, чтобы сырники остались нежными внутри и хрустящими снаружи.

Эти сырники одинаково хороши как в теплом, так и в холодном виде.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки. В советских кулинарных книгах сырники часто именовались «творожниками» и в одном ряду с борщом, варениками и фаршированной рыбой относились к блюдам украинской кухни, которые «в результате тесных экономических связей, обмена опытом» между народами союзных республик получили признание в белорусской и русской кухнях. В немецкой кухне имеется похожее десертное блюдо, считающееся специалитетом Саксонии.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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