Сделайте томатную пасту сами: простой способ сохранить вкус помидоров

Томатная паста — настоящий спаситель на кухне, когда нужно быстро приготовить соус, суп или голубцы, а также множество других кулинарных шедевров. Хотя она и не стоит больших денег, иногда проще и полезнее сделать её самому, особенно когда урожай помидоров удался на славу.
Фото: commons.wikimedia.org by Narek75, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
помидоры — 2 кг;
соль — по вкусу;
сахар — 1-2 ст. л.;
растительное масло — 2-3 ст. л.;
чеснок — 2-3 зубчика;
базилик — по вкусу.
Как приготовить:
Начните с того, что тщательно вымойте помидоры. Затем очистите их от кожицы, разрежьте и удалите сердцевину вместе с соком и семенами.
Для приготовления пасты используйте только мякоть помидоров без кожицы. Пропустите её через мясорубку или измельчите с помощью блендера до однородного состояния.
Получившееся томатное пюре поместите в мелкое сито или заверните в марлю и оставьте на несколько часов, чтобы удалить лишнюю влагу.
Когда паста готова, добавьте в неё измельчённый чеснок, соль, сахар, растительное масло и базилик по вкусу. Тщательно перемешайте. Готовую томатную пасту разлейте по заранее стерилизованным банкам и храните в темном и прохладном месте.
Уточнения
Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров. В процессе изготовления помидоры протирают для получения гомогенной массы, а затем концентрируют полученное изделие, в частности путём уваривания в 6—8 раз. Томатная паста отличается от томат-пюре большей концентрацией — содержание сухих веществ в ней должно составлять от 24 до 40 %.
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