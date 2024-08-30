Сделайте томатную пасту сами: простой способ сохранить вкус помидоров

Томатная паста своими руками: как приготовить и сохранить на зиму

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Томатная паста — настоящий спаситель на кухне, когда нужно быстро приготовить соус, суп или голубцы, а также множество других кулинарных шедевров. Хотя она и не стоит больших денег, иногда проще и полезнее сделать её самому, особенно когда урожай помидоров удался на славу.

Фото: commons.wikimedia.org by Narek75, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

помидоры — 2 кг;

соль — по вкусу;

сахар — 1-2 ст. л.;

растительное масло — 2-3 ст. л.;

чеснок — 2-3 зубчика;

базилик — по вкусу.

Как приготовить:

Начните с того, что тщательно вымойте помидоры. Затем очистите их от кожицы, разрежьте и удалите сердцевину вместе с соком и семенами. Для приготовления пасты используйте только мякоть помидоров без кожицы. Пропустите её через мясорубку или измельчите с помощью блендера до однородного состояния. Получившееся томатное пюре поместите в мелкое сито или заверните в марлю и оставьте на несколько часов, чтобы удалить лишнюю влагу. Когда паста готова, добавьте в неё измельчённый чеснок, соль, сахар, растительное масло и базилик по вкусу. Тщательно перемешайте. Готовую томатную пасту разлейте по заранее стерилизованным банкам и храните в темном и прохладном месте.

Уточнения

Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров. В процессе изготовления помидоры протирают для получения гомогенной массы, а затем концентрируют полученное изделие, в частности путём уваривания в 6—8 раз. Томатная паста отличается от томат-пюре большей концентрацией — содержание сухих веществ в ней должно составлять от 24 до 40 %.