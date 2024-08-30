Как приготовить фаршированные перцы по-турецки: овощи и грибы вместо мяса

Как приготовить фаршированные перцы с овощами и грибами

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие считают, что мясо — это неотъемлемый ингредиент для фаршированных перцев. Однако существует множество альтернатив, и одна из них — овощи с грибами. В Турции такой способ приготовления очень популярен, и результат получается настолько вкусным, что многим гурманам он может понравиться даже больше, чем классический вариант с мясом.

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Рецепт турецких фаршированных перцев:

Для начала возьмите одну луковицу, очистите её от шелухи, промойте под проточной водой и нарежьте мелкими кубиками. Затем натрите одну морковь на крупной тёрке.

Разогрейте сковороду и отправьте на неё подготовленные лук и морковь. Обжаривайте овощи, периодически помешивая, в течение примерно четырёх минут.

Добавьте 200 граммов нарезанных шампиньонов и пару измельчённых зубчиков чеснока. Тушите смесь ещё пять минут, после чего переложите её в глубокую миску.

Теперь подготовьте 12 перцев: срежьте верхушки, удалите семена и залейте их кипятком на 10 минут, чтобы они стали мягче.

Пока перцы готовятся, снимите кожицу с трёх томатов и нарежьте их. Натрите на крупной тёрке семь картофелин. Смешайте картофель с нарезанными томатами, добавьте зелень по вкусу и пару ложек сметаны. Хорошо перемешайте эту массу.

Соедините овощно-грибную смесь с картофельно-томатной массой — это и будет начинка для перцев.

Заполните перцы начинкой, установите их в кастрюлю и залейте водой так, чтобы они были частично погружены. Тушите фаршированные перцы в течение 60 минут.

Результатом станет аппетитное и ароматное блюдо, которое точно порадует ваших близких и станет прекрасной альтернативой классическим фаршированным перцам с мясом.

Уточнения

Фарширо́ванный пе́рец (рум. ardei umplut) — блюдо болгарской, молдавской и румынской, украинской, грузинской, русской, а также азербайджанской кухни (азерб. istiot dolması). Фаршированный перец готовится из очищенного от семян сладкого перца (часто сорта гогошар), который наполняется мясным фаршем (обычно говяжьим, а в азербайджанской кухне — бараньим), рисом и тёртыми помидорами. Фаршированные перцы варятся вертикально в кастрюле с водой.

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. Грибы изучает наука микология, которая считается разделом ботаники, поскольку ранее грибы относили к царству растений.