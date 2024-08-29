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Секрет идеальной курочки: ароматная, сочная — и без лишней грязи на кухне

Ароматная курица в духовке за полчаса: простой рецепт
1:10
Еда

Если вы мечтаете удивить гостей курочкой, которая исчезает со стола в считанные минуты и готовится буквально на глазах, этот рецепт создан специально для вас.

Ароматная курица в духовке за полчаса: простой рецепт
Фото: Adobe Stock by fahrwasser, PDM

Для начала нарежьте курицу на кусочки, промойте и положите их в чистый полиэтиленовый пакет. Затем добавьте специи по вкусу. Вы можете использовать сушеный чеснок, смесь перцев и куркуму, которые придадут мясу насыщенный аромат и золотистый цвет, или добавить свои любимые приправы.

Чтобы курица получилась особенно сочной, влейте в пакет немного растительного масла без запаха. Теперь перемешайте все ингредиенты прямо в пакете, чтобы они равномерно распределились.

После этого переложите курицу на лист пергамента и плотно заверните его. Поместите пакет с курицей на противень и отправьте в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 30-35 минут.

На выходе вы получите аппетитную, сочную курочку, которая отлично сочетается с любым гарниром. А главное — посуда останется практически чистой, и вам нужно будет всего лишь протереть её влажной салфеткой.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц. Разводят их ради мяса и яиц, кроме того, от них получают перо и пух.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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