Секрет идеальной курочки: ароматная, сочная — и без лишней грязи на кухне

Ароматная курица в духовке за полчаса: простой рецепт

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы мечтаете удивить гостей курочкой, которая исчезает со стола в считанные минуты и готовится буквально на глазах, этот рецепт создан специально для вас.

Фото: Adobe Stock by fahrwasser, PDM

Для начала нарежьте курицу на кусочки, промойте и положите их в чистый полиэтиленовый пакет. Затем добавьте специи по вкусу. Вы можете использовать сушеный чеснок, смесь перцев и куркуму, которые придадут мясу насыщенный аромат и золотистый цвет, или добавить свои любимые приправы.

Чтобы курица получилась особенно сочной, влейте в пакет немного растительного масла без запаха. Теперь перемешайте все ингредиенты прямо в пакете, чтобы они равномерно распределились.

После этого переложите курицу на лист пергамента и плотно заверните его. Поместите пакет с курицей на противень и отправьте в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 30-35 минут.

На выходе вы получите аппетитную, сочную курочку, которая отлично сочетается с любым гарниром. А главное — посуда останется практически чистой, и вам нужно будет всего лишь протереть её влажной салфеткой.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц. Разводят их ради мяса и яиц, кроме того, от них получают перо и пух.