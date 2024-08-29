Завтрак аристократов: как приготовить классический английский завтрак

Английский завтрак: как приготовить яичницу с беконом и колбасками

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие думают, что английский завтрак — это всего лишь овсяная каша, но на самом деле он представляет собой плотный, сытный и довольно калорийный прием пищи. На его фоне даже такие любимые блюда, как сырники или запеканка, могут показаться легким диетическим перекусом.

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Для приготовления английского завтрака вам понадобятся:

яйца — 4 шт.;

бекон — 4 ломтика;

колбаски — 2 шт.;

шампиньоны — 6 шт.;

помидор — 1 шт.;

хлеб — 4 ломтика;

сливочное масло;

соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте ломтики бекона до золотистой корочки, затем переложите их на тарелку. После этого обжарьте колбаски и добавьте их к бекону. Далее обжарьте грибы и разрезанный пополам помидор. Когда они будут готовы, переложите их на тарелку с беконом и колбасками. В завершение обжарьте яйца на той же сковороде, затем добавьте их к остальным ингредиентам на тарелке. Хлеб поджарьте до состояния тостов (можно использовать ту же сковороду, на которой жарился бекон и колбаски). Намажьте тосты сливочным маслом и подавайте завтрак к столу.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц. В русском языке различаются яичница-глазунья, в которой желток должен по возможности остаться целым и сырым, и яичница-болтунья, в которой яйца перемешиваются. Яичница-болтунья, к которой добавляется молоко или другая жидкость, называется омлет.

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