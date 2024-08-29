Завтрак аристократов: как приготовить классический английский завтрак

Многие думают, что английский завтрак — это всего лишь овсяная каша, но на самом деле он представляет собой плотный, сытный и довольно калорийный прием пищи. На его фоне даже такие любимые блюда, как сырники или запеканка, могут показаться легким диетическим перекусом.
Для приготовления английского завтрака вам понадобятся:
Как приготовить:
Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц. В русском языке различаются яичница-глазунья, в которой желток должен по возможности остаться целым и сырым, и яичница-болтунья, в которой яйца перемешиваются. Яичница-болтунья, к которой добавляется молоко или другая жидкость, называется омлет.
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.
Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины. Бекон едят как отдельное блюдо, а также в качестве гарнира (особенно на завтрак) или используют в качестве второстепенного ингредиента для придания вкуса блюдам (например, клаб-сэндвичу).
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