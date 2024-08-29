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Завтрак аристократов: как приготовить классический английский завтрак

Английский завтрак: как приготовить яичницу с беконом и колбасками
1:19
Еда

Многие думают, что английский завтрак — это всего лишь овсяная каша, но на самом деле он представляет собой плотный, сытный и довольно калорийный прием пищи. На его фоне даже такие любимые блюда, как сырники или запеканка, могут показаться легким диетическим перекусом.

Английский завтрак: как приготовить яичницу с беконом и колбасками
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для приготовления английского завтрака вам понадобятся:

  • яйца — 4 шт.;
  • бекон — 4 ломтика;
  • колбаски — 2 шт.;
  • шампиньоны — 6 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • хлеб — 4 ломтика;
  • сливочное масло;
  • соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

  1. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте ломтики бекона до золотистой корочки, затем переложите их на тарелку. После этого обжарьте колбаски и добавьте их к бекону.
  2. Далее обжарьте грибы и разрезанный пополам помидор. Когда они будут готовы, переложите их на тарелку с беконом и колбасками.
  3. В завершение обжарьте яйца на той же сковороде, затем добавьте их к остальным ингредиентам на тарелке.
  4. Хлеб поджарьте до состояния тостов (можно использовать ту же сковороду, на которой жарился бекон и колбаски). Намажьте тосты сливочным маслом и подавайте завтрак к столу.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц. В русском языке различаются яичница-глазунья, в которой желток должен по возможности остаться целым и сырым, и яичница-болтунья, в которой яйца перемешиваются. Яичница-болтунья, к которой добавляется молоко или другая жидкость, называется омлет.

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.

Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины. Бекон едят как отдельное блюдо, а также в качестве гарнира (особенно на завтрак) или используют в качестве второстепенного ингредиента для придания вкуса блюдам (например, клаб-сэндвичу).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Юлиана Погосова
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