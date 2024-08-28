Как сделать картофель фри полезным и таким же хрустящим

Как сделать картофель фри полезным: рецепт без масла

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель фри — одно из самых популярных блюд среди гурманов. Мало кто устоит перед аппетитными золотистыми брусочками, хрустящими снаружи и мягкими внутри. Однако есть одно "но": картофель фри считается нездоровым продуктом. Причина в том, что его готовят во фритюре, используя большое количество растительного масла. Это делает блюдо не только высококалорийным и жирным, но и насыщенным вредными для организма соединениями.

Фото: wikimedia.org by Keith McDuffee, CC BY 2.0

К счастью, существует способ приготовить картофель фри без использования масла, сохранив его хрустящую текстуру и аппетитный вид.

Как приготовить картофель фри без масла

Для начала картофель необходимо очистить от кожуры и нарезать на брусочки. Затем их следует разложить на бумажную салфетку, сверху накрыть ещё одной салфеткой. Это поможет избавиться от лишней влаги в картофеле, что крайне важно для получения хрустящей корочки без использования масла.

Далее, нарезанный картофель нужно равномерно распределить на плоской тарелке, следя за тем, чтобы кусочки не соприкасались друг с другом. Тарелку следует отправить в морозильную камеру на 60–90 минут.

Пока картофель охлаждается, можно заняться приготовлением панировки. Для этого смешайте три столовые ложки кукурузной муки с небольшим количеством соли и молотого перца. Замороженные картофельные брусочки следует обвалять в этой смеси, а затем отправить их в духовку. Запекать нужно при температуре 220 градусов в течение 10 минут.

Результатом станет ароматное, румяное и хрустящее блюдо, которое не содержит ни капли масла, но при этом остаётся таким же вкусным и аппетитным, как и традиционный картофель фри.

Уточнения

Картофель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре, оспариваемое происхождение из Бельгии или Франции. Блюдо готовится путем нарезания картофеля ровными полосками, высушивания и обжаривания, обычно во фритюре.