Хотите побаловать себя свежим ароматным хлебом? Пошаговый рецепт и секреты успеха

Как испечь ароматный домашний хлеб в духовке: простой рецепт и советы

2:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Свежеиспечённый ароматный домашний хлеб — то, от чего невозможно отказаться. К счастью, сегодня испечь хлеб в домашних условиях проще простого. Достаточно иметь базовые ингредиенты, духовку и следовать несложным пошаговым инструкциям. Вот как приготовить вкусный хлеб дома:

Фото: Adobe Stock by timolina, PDM

Ингредиенты:

500 г муки (можно использовать пшеничную или смесь пшеничной и ржаной)

1 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

7 г сухих дрожжей

300 мл теплой воды

2 ст. л. оливкового или растительного масла

Пошаговая инструкция:

1. В большой миске смешайте муку, соль, сахар и дрожжи. Сделайте углубление в центре и влейте теплую воду и масло.

2. Замесите руками эластичное и мягкое тесто. При необходимости добавьте еще немного муки или воды.

3. Переместите тесто на слегка присыпанную мукой поверхность и вымесите его в течение 5-7 минут до гладкости и эластичности.

4. Выложите тесто в смазанную маслом миску, накройте пищевой пленкой или влажным полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа, чтобы оно подошло.

5. Обомните готовое тесто и сформируйте из него круглую буханку. Уложите ее в смазанную маслом форму для выпечки.

6. Накройте тесто и дайте ему подняться еще на 30-40 минут.

7. Разогрейте духовку до 220°C. Поставьте форму с тестом в духовку и выпекайте хлеб в течение 30-40 минут до красивой золотистой корочки.

8. Готовый хлеб извлеките из духовки, дайте ему остыть 10-15 минут, затем выньте из формы.

Секреты успеха:

Используйте качественные свежие дрожжи для лучшего подъема теста.

Замешивайте тесто аккуратно, без излишнего вымешивания.

Контролируйте температуру воды — она должна быть чуть теплой, но не горячей.

Накрывайте тесто во время расстойки, чтобы оно не пересыхало.

Следите за временем выпечки, чтобы хлеб не подгорел.

Приготовление домашнего хлеба — это несложный, но очень увлекательный процесс. Попробуйте испечь его самостоятельно, и вы получите удовольствие от потрясающего аромата и вкуса свежей выпечки!

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской. Рецептура хлеба часто содержит соль, сахар, жиры. Для приготовления хлеба используют пшеничную и ржаную муку, реже — кукурузную, ячменную и другие. (Словом «хлеб» часто называют сельскохозяйственные культуры, а также само зерно этих культур и изготовляемую из него муку, которая используется для выпечки.) В некоторые сорта хлеба также добавляют специи — такие, как зёрна тмина, орехи, изюм, чеснок, курагу и зёрнышки (семена кунжута, мака и другие).

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