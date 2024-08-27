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Хотите побаловать себя свежим ароматным хлебом? Пошаговый рецепт и секреты успеха

Как испечь ароматный домашний хлеб в духовке: простой рецепт и советы
2:34
Еда

Свежеиспечённый ароматный домашний хлеб — то, от чего невозможно отказаться. К счастью, сегодня испечь хлеб в домашних условиях проще простого. Достаточно иметь базовые ингредиенты, духовку и следовать несложным пошаговым инструкциям. Вот как приготовить вкусный хлеб дома:

Как испечь ароматный домашний хлеб в духовке: простой рецепт и советы
Фото: Adobe Stock by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • 500 г муки (можно использовать пшеничную или смесь пшеничной и ржаной)
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 7 г сухих дрожжей
  • 300 мл теплой воды
  • 2 ст. л. оливкового или растительного масла

Пошаговая инструкция:

1. В большой миске смешайте муку, соль, сахар и дрожжи. Сделайте углубление в центре и влейте теплую воду и масло.
2. Замесите руками эластичное и мягкое тесто. При необходимости добавьте еще немного муки или воды.
3. Переместите тесто на слегка присыпанную мукой поверхность и вымесите его в течение 5-7 минут до гладкости и эластичности.
4. Выложите тесто в смазанную маслом миску, накройте пищевой пленкой или влажным полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа, чтобы оно подошло.
5. Обомните готовое тесто и сформируйте из него круглую буханку. Уложите ее в смазанную маслом форму для выпечки.
6. Накройте тесто и дайте ему подняться еще на 30-40 минут.
7. Разогрейте духовку до 220°C. Поставьте форму с тестом в духовку и выпекайте хлеб в течение 30-40 минут до красивой золотистой корочки.
8. Готовый хлеб извлеките из духовки, дайте ему остыть 10-15 минут, затем выньте из формы.

Секреты успеха:

  • Используйте качественные свежие дрожжи для лучшего подъема теста.
  • Замешивайте тесто аккуратно, без излишнего вымешивания.
  • Контролируйте температуру воды — она должна быть чуть теплой, но не горячей.
  • Накрывайте тесто во время расстойки, чтобы оно не пересыхало.
  • Следите за временем выпечки, чтобы хлеб не подгорел.

Приготовление домашнего хлеба — это несложный, но очень увлекательный процесс. Попробуйте испечь его самостоятельно, и вы получите удовольствие от потрясающего аромата и вкуса свежей выпечки!

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской. Рецептура хлеба часто содержит соль, сахар, жиры. Для приготовления хлеба используют пшеничную и ржаную муку, реже — кукурузную, ячменную и другие. (Словом «хлеб» часто называют сельскохозяйственные культуры, а также само зерно этих культур и изготовляемую из него муку, которая используется для выпечки.) В некоторые сорта хлеба также добавляют специи — такие, как зёрна тмина, орехи, изюм, чеснок, курагу и зёрнышки (семена кунжута, мака и другие).

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Как испечь хлеб
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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