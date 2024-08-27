Россиянам назвали самый опасный способ приготовления картофеля: он вреднее, чем сигареты

Картофель фри может причинить больше вреда, чем сигарета

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель фри является самым опасным для здоровья блюдом из картошки. Причина — в масле, в котором жарят продукт. К таким выводам пришли западные учёные, опубликовавшие результаты своего исследования в Daily Mail.

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По словам экспертов, в масле для фритюра содержатся токсичные вещества — альдегиды, провоцирующие развитие онкологических и других заболеваний.

Одно из самых опасных таких соединений — формальдегид. Он есть не только в продуктах, но и в сигаретах. Таким образом, отмечают учёные, употребление жаренных во фритюре продуктов и курение одинаково опасны для организма.

Эндокринолог Зухра Павлова не согласилась со слишком категоричными выводами западных коллег.

"Если человек ест картошку фри очень редко, в качестве исключения (например, раз в полгода), то никакой катастрофы не произойдет. Продукт не самый полезный, но сравнивать его по степени вредности с сигаретами — перебор", — пояснила она в своём Телеграм-канале.ол

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

Фритю́р (фр. friture — жаренье) — метод приготовления продуктов в большом количестве пищевого жира, нагретого до 130—180 °C. В отличие от обычного жарения, обрабатываемый продукт погружается в масло полностью, для чего количество масла должно превышать количество продукта в несколько раз (примерно в 4 по весу). Фритюром называется и сам жир, предназначенный для этого метода. Примеры блюд, изготавливаемых во фритюре: картофель фри, котлета по-киевски, пончики, чак-чак.

Онкозаболевания представляют собой обширный и разнородный класс заболеваний. Онкозаболевания являются системными и затрагивают, так или иначе, все органы и системы человека. Существует множество форм и вариантов течения рака. Хотя пациенты часто воспринимают онкодиагноз как приговор, далеко не все, даже злокачественные, опухоли приводят к смерти. Современные исследования продемонстрировали, что у каждого человека в организме регулярно возникают раковые клетки и микроопухоли, которые гибнут и рассасываются под воздействием системы противоопухолевого иммунитета.