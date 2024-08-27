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В Роспотребнадзоре объяснили, почему разные сорта картофеля нужно хранить отдельно друг от друга

Роспотребнадзор: разные сорты картофеля нельзя хранить в одной таре
Еда

Картофель - ценный продукт в рационе, питательный и богатый полезными веществами. Однако если хранить разные виды корнеплодов вместе, они могут потерять пользу, рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор: разные сорты картофеля нельзя хранить в одной таре
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперты отметили, что каждому сорту картофеля нужно выделить отдельную тару и беречь картошку  от солнца, чтобы корнеплоды не позеленели. Зелёный цвет клубней говорит о  повышенном содержании в них опасного вещества - солонина. 

Оптимальной температурой для хранения картофеля являются 2-4°C, напомнили в ведомстве. В более холодных условиях крахмал в клубнях превратится в сахар, а в более теплых пустит корни.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали выбирать сорта с желтой мякотью - они хранятся лучше, чем другие.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

Сорт (от фр. sorte) — группа культурных растений, полученная в результате селекции в рамках низшего из известных ботанических таксонов и обладающая определённым набором характеристик (полезных или декоративных), который отличает эту группу растений от других растений того же вида.

Хранение пищевых продуктов осуществляется при помощи холодильников, погребов и различных видов консервирования.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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