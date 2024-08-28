Картофель и помидоры: стоит ли их есть вместе и как получить максимум пользы от этих продуктов?

Вредно ли сочетать картофель и помидоры: мифы и реальность

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Варёная картошка с мясом и томатами — привычный выбор для обеда. На первый взгляд, это питательное и полезное блюдо. Однако есть нюанс, о котором стоит задуматься: картофель и томаты не слишком удачно сочетаются с точки зрения пользы для организма.

Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Дело в том, что кислоты, содержащиеся в томатах, мешают усвоению полезных веществ из картофеля. Если вы хотите извлечь максимальную пользу из крахмалистого продукта, лучше не совмещать его с помидорами. Рекомендуется делать перерыв между их употреблением хотя бы в 2 часа.

Тем не менее, если ваша цель — просто наслаждение вкусом, смело готовьте это сочетание. Ведь, несмотря на возможную потерю полезных свойств, вкус блюда останется на высоте.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.