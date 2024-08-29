Башенки из кабачков и баклажанов: благодаря сыру и чесноку аромат у них просто потрясающий

Башенки с чесноком и сыром: шикарная закуска из кабачков и баклажанов

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусное и ароматное блюдо — башенки из баклажанов и кабачков с сыром и чесноком. Это лёгкое и быстрое блюдо станет прекрасным дополнением к вашему столу.

Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

2 больших кабачка,

2 больших баклажана,

сыр,

чеснок,

майонез,

немного мелко нарезанного укропа,

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Помойте кабачки и баклажаны и нарежьте их кружочками средней толщины. Натрите сыр на тёрке, выдавите чеснок через пресс, смешайте сыр с чесноком и добавьте майонез. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте кружочки баклажанов и кабачков. Если хотите, можете обвалять их в муке перед жаркой. Уберите лишнее масло с овощей с помощью бумажных салфеток. Соберите башенки: положите на тарелку кружок баклажана, смажьте его сырной смесью, затем положите кружок кабачка, снова смажьте и накройте баклажаном. Украсьте верхушку башенки нарезанным укропом.

Подавайте блюдо тёплым или холодным.

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии. Слово «баклажан»‎ восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant»‎ было придумано в Великобритании.