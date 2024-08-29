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Башенки из кабачков и баклажанов: благодаря сыру и чесноку аромат у них просто потрясающий

Башенки с чесноком и сыром: шикарная закуска из кабачков и баклажанов
1:13
Еда

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусное и ароматное блюдо — башенки из баклажанов и кабачков с сыром и чесноком. Это лёгкое и быстрое блюдо станет прекрасным дополнением к вашему столу.

Башенки с чесноком и сыром: шикарная закуска из кабачков и баклажанов
Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 2 больших кабачка,
  • 2 больших баклажана,
  • сыр,
  • чеснок,
  • майонез,
  • немного мелко нарезанного укропа,
  • растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Помойте кабачки и баклажаны и нарежьте их кружочками средней толщины.
  2. Натрите сыр на тёрке, выдавите чеснок через пресс, смешайте сыр с чесноком и добавьте майонез. Тщательно перемешайте.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте кружочки баклажанов и кабачков. Если хотите, можете обвалять их в муке перед жаркой.
  4. Уберите лишнее масло с овощей с помощью бумажных салфеток.
  5. Соберите башенки: положите на тарелку кружок баклажана, смажьте его сырной смесью, затем положите кружок кабачка, снова смажьте и накройте баклажаном.
  6. Украсьте верхушку башенки нарезанным укропом.

Подавайте блюдо тёплым или холодным.

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии. Слово «баклажан»‎ восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant»‎ было придумано в Великобритании.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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