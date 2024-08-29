Башенки из кабачков и баклажанов: благодаря сыру и чесноку аромат у них просто потрясающий

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусное и ароматное блюдо — башенки из баклажанов и кабачков с сыром и чесноком. Это лёгкое и быстрое блюдо станет прекрасным дополнением к вашему столу.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подавайте блюдо тёплым или холодным.
Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии. Слово «баклажан» восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant» было придумано в Великобритании.
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