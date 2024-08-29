Аппетитный домашний кетчуп: детей от него за уши не оттащишь, так вкусно

Домашний кетчуп из помидоров, яблок и лука: получается полезным и безумно вкусным

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом вкусного и ароматного кетчупа, который станет отличным дополнением к вашим любимым блюдам. Этот универсальный соус идеально подходит для мяса, птицы, спагетти и многих других блюд, делая их ещё более аппетитными и насыщенными вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Klein klein2, PDM

Для приготовления домашнего кетчупа вам потребуются следующие ингредиенты:

3 килограмма помидоров,

0,5 килограмма яблок,

0,25 килограмма лука,

1,5 столовые ложки соли,

1,5 стакана сахара,

молотый чёрный и красный перец по вкусу,

50 грамм яблочного уксуса,

дополнительные специи и травы по желанию.

Процесс приготовления:

Тщательно вымойте помидоры и яблоки, удалите плодоножки и повреждённые участки. Нарежьте помидоры и яблоки крупными кусками, а лук — полукольцами. Поместите все ингредиенты в большую кастрюлю или сковороду с высокими бортами. Доведите смесь до кипения на среднем огне, периодически помешивая. Варите помидоры, яблоки и лук в течение 10-15 минут, пока они не размягчатся. Добавьте остальные ингредиенты: соль, сахар, перец, уксус и, возможно, другие специи и травы. Уменьшите огонь до минимума и продолжайте варить смесь ещё 30-40 минут, пока она не загустеет и объём не уменьшится примерно на треть. Снимите кастрюлю с огня и дайте смеси немного остыть. При желании используйте блендер для получения более однородной массы. Протрите смесь через сито, чтобы удалить остатки кожицы и семян. Разлейте готовый кетчуп по стерилизованным банкам и закройте крышками.

Храните банки с домашним кетчупом в прохладном и сухом месте.

Для разнообразия вкуса можно экспериментировать с разными сортами яблок или добавлять дополнительные специи и травы.

Уточнения

Ке́тчуп — соус, основными составляющими которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и чёрный перец и др.).

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. Наибольшее распространение получила яблоня домашняя, реже выращивают яблоню сливолистную. Размер красных, зелёных, жёлтых или оранжевых шаровидных плодов 5—13 см в диаметре.