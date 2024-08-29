Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Lego заменит пластик на биопластик к 2032 году
Губерниев считает, что Загитовой нужен хороший парень, может, "из российской глубинки"
Злоумышленник украл 330 тысяч рублей у турагентства под видом сотрудника
Маска для лица из манго: простое средство для увлажнения и восстановления кожи
Заправка машины: что нельзя упускать из виду
Не более 17% сдаваемых квартир по карману студентам в Москве и Подмосковье
Власти Мурманской области начнут выплачивать "зарплату мамы" с 2025 года
ПДД и пешеходные переходы: что важно знать водителям
mBio: уникальная прокариотическая бактерия найдена в Северном море

Аппетитный домашний кетчуп: детей от него за уши не оттащишь, так вкусно

Домашний кетчуп из помидоров, яблок и лука: получается полезным и безумно вкусным
2:06
Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом вкусного и ароматного кетчупа, который станет отличным дополнением к вашим любимым блюдам. Этот универсальный соус идеально подходит для мяса, птицы, спагетти и многих других блюд, делая их ещё более аппетитными и насыщенными вкусом.

Домашний кетчуп из помидоров, яблок и лука: получается полезным и безумно вкусным
Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Klein klein2, PDM

Для приготовления домашнего кетчупа вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 3 килограмма помидоров,
  • 0,5 килограмма яблок,
  • 0,25 килограмма лука,
  • 1,5 столовые ложки соли,
  • 1,5 стакана сахара,
  • молотый чёрный и красный перец по вкусу,
  • 50 грамм яблочного уксуса,
  • дополнительные специи и травы по желанию.

Процесс приготовления:

  1. Тщательно вымойте помидоры и яблоки, удалите плодоножки и повреждённые участки.
  2. Нарежьте помидоры и яблоки крупными кусками, а лук — полукольцами.
  3. Поместите все ингредиенты в большую кастрюлю или сковороду с высокими бортами.
  4. Доведите смесь до кипения на среднем огне, периодически помешивая.
  5. Варите помидоры, яблоки и лук в течение 10-15 минут, пока они не размягчатся.
  6. Добавьте остальные ингредиенты: соль, сахар, перец, уксус и, возможно, другие специи и травы.
  7. Уменьшите огонь до минимума и продолжайте варить смесь ещё 30-40 минут, пока она не загустеет и объём не уменьшится примерно на треть.
  8. Снимите кастрюлю с огня и дайте смеси немного остыть.
  9. При желании используйте блендер для получения более однородной массы.
  10. Протрите смесь через сито, чтобы удалить остатки кожицы и семян.
  11. Разлейте готовый кетчуп по стерилизованным банкам и закройте крышками.

Храните банки с домашним кетчупом в прохладном и сухом месте.

Для разнообразия вкуса можно экспериментировать с разными сортами яблок или добавлять дополнительные специи и травы.

Уточнения

Ке́тчуп — соус, основными составляющими которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и чёрный перец и др.).

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. Наибольшее распространение получила яблоня домашняя, реже выращивают яблоню сливолистную. Размер красных, зелёных, жёлтых или оранжевых шаровидных плодов 5—13 см в диаметре.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали

Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".

"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
Как правильно ухаживать за виноградом в августе: пошаговая инструкция
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
Топ-3 самых умных пород мурлык
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова Hyundai вновь подала в России заявки на регистрацию товарных знаков Дмитрий Плотников "Америка" так и не долетела до Северного полюса Сергей Лебедев
3 простых ингредиента, и вкуснейший салат у вас на столе: рецепт приготовления
Красивый и подтянутый пресс за 30 дней: выполняйте эту тренировку
Огромные трицепсы без усилий: одно простое упражнение
Огромные трицепсы без усилий: одно простое упражнение
Последние материалы
Не более 17% сдаваемых квартир по карману студентам в Москве и Подмосковье
Власти Мурманской области начнут выплачивать "зарплату мамы" с 2025 года
ПДД и пешеходные переходы: что важно знать водителям
mBio: уникальная прокариотическая бактерия найдена в Северном море
Экономим на покупке семян: как грамотно заготовить их самостоятельно
Автоэксперт Васильев объяснил, чем опасен отказ от замены масла
Губерниев в восторге от шоу Алины Загитовой
Основы дизайна интерьера: 5 правил
Центробанк России показал, как уничтожаются старые банкноты
Ценовая дискриминация в Лиссабоне: местные платят меньше, туристы больше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.