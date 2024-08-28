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Фаршированные перцы по-новому: запекаем их с картошечкой и шампиньонами

Фаршированные перцы с грибами и картофелем: новый взгляд на популярное горячее блюдо
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Еда

Фаршированные перцы с грибами и картофелем — это вкусное и питательное блюдо, которое придётся по вкусу всей семье.

Фаршированные перцы с грибами и картофелем: новый взгляд на популярное горячее блюдо
Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Для приготовления потребуется:

  • болгарские перцы — 4 штуки;
  • шампиньоны — 300 грамм;
  • картофель — 2 штуки;
  • одна луковица;
  • соль и чёрный перец по вкусу;
  • растительное масло — 2 столовые ложки.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

  1. Отварите картофель до готовности и нарежьте его кубиками.
  2. Обжарьте лук и нарезанные шампиньоны до золотистого цвета.
  3. Смешайте картофель с обжаренными грибами, добавьте соль и перец по вкусу.
  4. Нафаршируйте перцы полученной смесью и запекайте их в духовке при температуре 180 градусов Цельсия около 30 минут.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды. Стручковый перец сельскохозяйственная овощная культура. Многолетний полукустарник, но в условиях умеренного климата обычно выращивается как однолетнее растение. Сорта стручкового перца делят на сладкие и острые. В числе последнеупомянутых присутствует и красный острый перец, жгучий вкус которому придаёт алкалоид капсаицин. Разновидности с плодами сладкого вкуса — пе́рец сла́дкий. Существует множество сортотипов, например пе́рец болга́рский.

Шампиньо́н (лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)». Род включает в себя как съедобные, так и несъедобные грибы. К числу культивируемых съедобных относится шампиньон двуспоровый.

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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