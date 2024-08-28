Фаршированные перцы с грибами и картофелем — это вкусное и питательное блюдо, которое придётся по вкусу всей семье.
Для приготовления потребуется:
Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:
Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды. Стручковый перец сельскохозяйственная овощная культура. Многолетний полукустарник, но в условиях умеренного климата обычно выращивается как однолетнее растение. Сорта стручкового перца делят на сладкие и острые. В числе последнеупомянутых присутствует и красный острый перец, жгучий вкус которому придаёт алкалоид капсаицин. Разновидности с плодами сладкого вкуса — пе́рец сла́дкий. Существует множество сортотипов, например пе́рец болга́рский.
Шампиньо́н (лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)». Род включает в себя как съедобные, так и несъедобные грибы. К числу культивируемых съедобных относится шампиньон двуспоровый.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".