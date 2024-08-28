Фаршированные перцы по-новому: запекаем их с картошечкой и шампиньонами

Фаршированные перцы с грибами и картофелем: новый взгляд на популярное горячее блюдо

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Фаршированные перцы с грибами и картофелем — это вкусное и питательное блюдо, которое придётся по вкусу всей семье.

Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Для приготовления потребуется:

болгарские перцы — 4 штуки;

шампиньоны — 300 грамм;

картофель — 2 штуки;

одна луковица;

соль и чёрный перец по вкусу;

растительное масло — 2 столовые ложки.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

Отварите картофель до готовности и нарежьте его кубиками. Обжарьте лук и нарезанные шампиньоны до золотистого цвета. Смешайте картофель с обжаренными грибами, добавьте соль и перец по вкусу. Нафаршируйте перцы полученной смесью и запекайте их в духовке при температуре 180 градусов Цельсия около 30 минут.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды. Стручковый перец сельскохозяйственная овощная культура. Многолетний полукустарник, но в условиях умеренного климата обычно выращивается как однолетнее растение. Сорта стручкового перца делят на сладкие и острые. В числе последнеупомянутых присутствует и красный острый перец, жгучий вкус которому придаёт алкалоид капсаицин. Разновидности с плодами сладкого вкуса — пе́рец сла́дкий. Существует множество сортотипов, например пе́рец болга́рский.

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