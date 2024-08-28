Лисички, запечённые с сыром: просто сложите грибы в форму, посыпьте сыром и запеките

Запечённые лисички с сыром — это аппетитное и ароматное блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин. Оно станет прекрасным дополнением к вашему столу и порадует вас своим вкусом.
Ингредиенты:
Процесс приготовления:
Лиси́чка обыкнове́нная или лисичка настоя́щая, или петушо́к (лат. Cantharēllus cibārius) — вид грибов семейства лисичковых. Растет в Европе от Скандинавии до Средиземноморского бассейна, а также в Сибири и на Дальнем востоке, в основном в лиственных и хвойных лесах. Гриб легко обнаружить и распознать в природе. Обычно в Европе употребляемую в пищу лисичку собирают с конца лета до поздней осени. Лисички имеют слабый аромат и вкус абрикосов. Они используются во многих кулинарных блюдах и могут сохраняться путём сушки или заморозки. При сушке не следует использовать духовку, потому что гриб может стать горьким.
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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