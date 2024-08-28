Суп с сосисками и овощами: так быстро вкусное и полезное первое вы ещё не готовили

Суп с сосисками, овощами и мангольдом: готовится просто моментально

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп с сосисками — простое и вкусное блюдо, которое идеально подходит для семейного обеда или ужина. Это питательное первое блюдо готовится быстро и легко, а его ингредиенты доступны в любом магазине.

Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Bernd Gross, CC BY-SA 3.0

Этот суп с сосисками, овощами и мангольдом готовится из следующих ингредиентов:

Вода — 3 л.

Сосиски — 300 г.

Замороженный зелёный горошек — 200 г.

Репчатый лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Стручковая фасоль — 2 горсти.

Мангольд — 1 горсть.

Топлёное сливочное или оливковое масло — 1 ст. л.

Соль и специи — по вкусу.

Процесс приготовления

Нарежьте овощи и сосиски кубиками. Обжарьте нарезанные кубиками лук, морковь и болгарский перец на сковороде с маслом. Доведите воду в кастрюле до кипения, добавьте горошек и зажарку, варите 5 минут. Добавьте сосиски, мангольд, оставшиеся овощи и специи, варите ещё 7 минут.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром. Супы готовят на бульонах, отварах, молоке и молочных продуктах и квасе. Гарниром в супах выступают самые разнообразные продукты: овощи, грибы, крупы, бобовые и макаронные изделия, рыба, мясо и птица. Отличительная черта супа состоит в том, что его едят ложкой и не пользуются ножом для измельчения входящих в его состав продуктов.

Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей. Представляет собой маленькую колбаску, однако, в отличие от обычной колбасы, употребляется в пищу, как правило, после некоторой термической обработки (варки, жарки). Толстая короткая сосиска известна как сарделька. Короткие сардельки со свиным мясом (30 % по весу) с вкраплениями шпика (хребтового, 30 % по весу) размерами до 4 см называются шпикачками.

Ма́нго́льд (от нем. Mangold; лат. Bēta vulgāris subsp. vulgaris var. vulgaris) — двулетнее травянистое растение; подвид свёклы обыкновенной. Родственен сахарной, кормовой и обыкновенной свёкле. Мангольд похож своими длинными стеблями и листьями (до 30 см) на шпинат. Существуют многочисленные сорта, различающиеся по цвету стеблей (беловатые, жёлтые, светло- и тёмно-зелёные), листья могут быть курчеватыми или ровными. Распространён в средних и южных широтах Европы.