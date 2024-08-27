Готовим вкуснейшие чесночные гренки со свежими помидорами

Чесночные гренки со свежими помидорами — простой рецепт

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Чесночные гренки со свежими помидорами легко и быстро приготовить. Блюдо станет не только идеальным перекусом, но и завтраком. Раскрываем его рецепт.

Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Ингредиенты:

Бородинский хлеб — 8 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Помидор — 2 шт.

Оливковое масло — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление:

Пропустить чеснок через пресс. Натереть хлебные ломтики чесноком. На сковороду налить немного оливкового масла. Поджарить ломтики хлеба. Нарезать помидоры маленькими кусочками. Выложить их на гренки. Посолить и полить небольшим количеством оливкового масла. Блюдо готово! При желании можно украсить угощение зеленью.