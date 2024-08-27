Готовим вкуснейшие чесночные гренки со свежими помидорами
Чесночные гренки со свежими помидорами — простой рецепт
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Чесночные гренки со свежими помидорами легко и быстро приготовить. Блюдо станет не только идеальным перекусом, но и завтраком. Раскрываем его рецепт.
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM
Ингредиенты:
- Бородинский хлеб — 8 шт.
- Чеснок — 4 зубчика
- Помидор — 2 шт.
- Оливковое масло — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Пропустить чеснок через пресс.
- Натереть хлебные ломтики чесноком.
- На сковороду налить немного оливкового масла. Поджарить ломтики хлеба.
- Нарезать помидоры маленькими кусочками. Выложить их на гренки. Посолить и полить небольшим количеством оливкового масла. Блюдо готово! При желании можно украсить угощение зеленью.
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру