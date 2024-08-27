Вкуснейшие идеи вегетарианских соусов к пасте: попробуйте приготовить

Приготовьте свою любимую пасту и перемешайте ее с ароматным томатным соусом из свежих помидоров, базилика, чеснока и оливкового масла. Добавьте тертый сыр пармезан для дополнительной насыщенности.
Обжарьте нарезанные грибы и измельченный чеснок в оливковом масле до золотистого цвета. Добавьте немного сливок и тушите, пока соус не загустеет. Смешайте его с приготовленной пастой, чтобы получить сливочное и пикантное блюдо.
Смешайте свежие листья базилика, кедровые орехи, чеснок, оливковое масло и сыр пармезан, чтобы приготовить соус песто.
Перемешайте приготовленную пасту с соусом песто и добавьте помидоры черри или тушеные овощи для дополнительной свежести.
Обжарьте нарезанный кубиками лук и измельченный чеснок в оливковом масле до мягкости. Добавьте измельченные помидоры, хлопья красного перца и щепотку сахара.
Тушите соус несколько минут, затем соедините его с приготовленной пастой для получения ароматного блюда.
Приготовьте пасту и отложите ее в сторону. В большой сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте измельченный чеснок до появления аромата.
Добавьте немного свежего лимонного сока, цедру лимона и немного хлопьев красного перца для придания остроты. Смешайте приготовленную пасту в этом пикантном соусе и украсьте рубленой петрушкой.
Паста — общее название всех макаронных изделий (применяемое в других языках), а также блюда итальянской кухни из них (как правило, это — макаронные изделия с соусом).
Пе́сто (итал. pesto — толчёный, молотый) — соус итальянской кухни на основе базилика, семян пинии, сыра пармезан и оливкового масла. Его добавляют к различным блюдам, в том числе к макаронным изделиям, пицце, супу-пюре из авокадо или томатов, и намазывают на хлеб.
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