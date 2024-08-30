Как приготовить сочный шашлык без уксуса: рецепт с айраном и кефиром

Маринад для шашлыка с уксусом был особенно популярен в советское время, но сегодня всё чаще говорят о его негативных последствиях для здоровья. В качестве альтернативы уксусу современные повара предлагают использовать более мягкие и натуральные ингредиенты, такие как растительное масло или кисломолочные продукты. Один из таких интересных рецептов — маринад на основе айрана и кефира.
Фото: pixabay.com by Dolgion Kh, PDM
Ингредиенты:
Мясо (на выбор) — 2 кг
Айран — 250 мл
Кефир — 500 мл
Репчатый лук — по вкусу
Соль, специи — по вкусу
Инструкция по приготовлению:
Подготовка мяса: нарежьте мясо на куски примерно размером со спичечный коробок. Выложите его в подходящую емкость для маринования.
Подготовка лука: очистите репчатый лук и нарежьте его крупными кольцами. Добавьте лук к мясу и тщательно перемешайте, чтобы куски мяса пропитались ароматом лука.
Приготовление маринада: в отдельной миске смешайте айран и кефир. Залейте этой смесью мясо с луком, ensuring that все куски мяса равномерно покрыты маринадом.
Добавление специй: по вкусу добавьте соль и специи. Тщательно перемешайте мясо с маринадом, чтобы каждый кусочек хорошо пропитался.
Маринование: поместите емкость с мясом в холодильник и оставьте мариноваться на 12 часов. Кисломолочные продукты сделают мясо мягким, нежным и ароматным, улучшая его вкус без необходимости использования уксуса.
Приготовление шашлыка: после маринования мясо готово к приготовлению на углях. Насаживайте кусочки на шампуры и жарьте до готовности.
Этот рецепт позволяет получить вкусный, сочный шашлык, который не только мягкий, но и обладает насыщенным вкусом благодаря кисломолочным продуктам.
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