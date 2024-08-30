Как приготовить сочный шашлык без уксуса: рецепт с айраном и кефиром

Альтернативный маринад для шашлыка: айран, кефир и специи

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Маринад для шашлыка с уксусом был особенно популярен в советское время, но сегодня всё чаще говорят о его негативных последствиях для здоровья. В качестве альтернативы уксусу современные повара предлагают использовать более мягкие и натуральные ингредиенты, такие как растительное масло или кисломолочные продукты. Один из таких интересных рецептов — маринад на основе айрана и кефира.

Фото: pixabay.com by Dolgion Kh, PDM

Ингредиенты:

Мясо (на выбор) — 2 кг

Айран — 250 мл

Кефир — 500 мл

Репчатый лук — по вкусу

Соль, специи — по вкусу

Инструкция по приготовлению:

Подготовка мяса : нарежьте мясо на куски примерно размером со спичечный коробок. Выложите его в подходящую емкость для маринования.

: нарежьте мясо на куски примерно размером со спичечный коробок. Выложите его в подходящую емкость для маринования. Подготовка лука : очистите репчатый лук и нарежьте его крупными кольцами. Добавьте лук к мясу и тщательно перемешайте, чтобы куски мяса пропитались ароматом лука.

: очистите репчатый лук и нарежьте его крупными кольцами. Добавьте лук к мясу и тщательно перемешайте, чтобы куски мяса пропитались ароматом лука. Приготовление маринада : в отдельной миске смешайте айран и кефир. Залейте этой смесью мясо с луком, ensuring that все куски мяса равномерно покрыты маринадом.

: в отдельной миске смешайте айран и кефир. Залейте этой смесью мясо с луком, ensuring that все куски мяса равномерно покрыты маринадом. Добавление специй : по вкусу добавьте соль и специи. Тщательно перемешайте мясо с маринадом, чтобы каждый кусочек хорошо пропитался.

: по вкусу добавьте соль и специи. Тщательно перемешайте мясо с маринадом, чтобы каждый кусочек хорошо пропитался. Маринование : поместите емкость с мясом в холодильник и оставьте мариноваться на 12 часов. Кисломолочные продукты сделают мясо мягким, нежным и ароматным, улучшая его вкус без необходимости использования уксуса.

: поместите емкость с мясом в холодильник и оставьте мариноваться на 12 часов. Кисломолочные продукты сделают мясо мягким, нежным и ароматным, улучшая его вкус без необходимости использования уксуса. Приготовление шашлыка: после маринования мясо готово к приготовлению на углях. Насаживайте кусочки на шампуры и жарьте до готовности.

Этот рецепт позволяет получить вкусный, сочный шашлык, который не только мягкий, но и обладает насыщенным вкусом благодаря кисломолочным продуктам.