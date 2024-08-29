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Селёдка и картошка: как сделать классическое блюдо ещё полезнее

Как правильно сочетать селёдку с другими продуктами
1:40
Еда

Соленая селедка с вареной картошкой — это классическое сочетание, которое пользуется популярностью и заслуженно считается полезным. Специалисты по правильному питанию подтверждают, что это действительно удачное и здоровое сочетание. Однако, чтобы максимально улучшить питательные свойства блюда и сделать его сбалансированным, стоит добавить несколько дополнительных ингредиентов.

Как правильно сочетать селёдку с другими продуктами
Фото: flickr. com by Alabama Extension, PDM

С чем полезно сочетать селедку:

Вареная картошка или черный хлеб

Картофель и черный хлеб — это отличные дополнения к селедке. Они обеспечивают организм необходимыми углеводами, а также помогают смягчить соленый вкус рыбы. Такое сочетание позволяет создать гармоничное блюдо, которое насыщает и питает организм.

Овощи

Диетологи рекомендуют дополнять селедку овощами, будь то запеченные, отварные или свежие. Овощи, богатые калием, помогают сбалансировать количество натрия, содержащегося в селедке, что особенно важно для поддержания здорового уровня электролитов в организме. Овощной гарнир не только улучшает вкус блюда, но и делает его более полезным и легким для переваривания.

Рекомендации по сервировке:

Для того чтобы блюдо было не только вкусным, но и визуально привлекательным, на тарелке должно быть правильное соотношение компонентов. Оптимальный расклад такой: четверть тарелки занимает селедка, еще четверть — хлеб или картофель, а оставшуюся половину заполняют овощи. Это создаст сбалансированное и питательное блюдо, которое насытит и поддержит здоровье.

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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