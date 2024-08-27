Вкусный пирог из кислого молока: простой и быстрый рецепт

Кислое молоко часто превращают в творог, а оставшуюся сыворотку используют в кулинарии или в огороде в качестве подкормки. Однако, если нужно быстро найти применение скисшему молоку, то наиболее популярными вариантами являются блины или оладьи. Но есть еще один интересный способ — приготовить вкусный пирог.
Фото: PxHere is licensed under CC0
Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:
Молоко (скисшее) — 0,5 л
Мука — 200 г
Творог — 200 г
Яйца — 2 шт
Сахар — 150 г
Сода — 5 г
Соль — щепотка
Инструкция по приготовлению:
Начните с замешивания теста на теплом скисшем молоке. Сначала добавьте в него соду и тщательно перемешайте.
Яйца взбейте с солью и 50 г сахара, а затем введите эту смесь в молоко.
Просейте муку и добавьте её в тесто. Консистенция теста должна быть похожа на густую сметану.
Для начинки перетрите творог через металлическое сито, смешайте с оставшимися 100 г сахара и добавьте ванилин по вкусу.
Смазываем форму для выпечки маслом, вливаем половину теста, выкладываем творожную начинку и заливаем оставшимся тестом. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.
Этот пирог станет прекрасным десертом для всей семьи, а главное — он позволит с пользой использовать скисшее молоко.
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