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Вкусный пирог из кислого молока: простой и быстрый рецепт

Быстрый рецепт пирога из кислого молока и творога
1:34
Еда

Кислое молоко часто превращают в творог, а оставшуюся сыворотку используют в кулинарии или в огороде в качестве подкормки. Однако, если нужно быстро найти применение скисшему молоку, то наиболее популярными вариантами являются блины или оладьи. Но есть еще один интересный способ — приготовить вкусный пирог.

Быстрый рецепт пирога из кислого молока и творога
Фото: PxHere is licensed under CC0

Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Молоко (скисшее) — 0,5 л
  • Мука — 200 г
  • Творог — 200 г
  • Яйца — 2 шт
  • Сахар — 150 г
  • Сода — 5 г
  • Соль — щепотка

Инструкция по приготовлению:

  1. Начните с замешивания теста на теплом скисшем молоке. Сначала добавьте в него соду и тщательно перемешайте.
  2. Яйца взбейте с солью и 50 г сахара, а затем введите эту смесь в молоко.
  3. Просейте муку и добавьте её в тесто. Консистенция теста должна быть похожа на густую сметану.
  4. Для начинки перетрите творог через металлическое сито, смешайте с оставшимися 100 г сахара и добавьте ванилин по вкусу.
  5. Смазываем форму для выпечки маслом, вливаем половину теста, выкладываем творожную начинку и заливаем оставшимся тестом. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

Этот пирог станет прекрасным десертом для всей семьи, а главное — он позволит с пользой использовать скисшее молоко.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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