Картофель по-деревенски без духовки: секреты идеального вкуса

Как приготовить вкусный картофель по-деревенски без духовки

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель по-деревенски — это не только одно из самых эффектных, но и одно из самых вкусных блюд, которое можно приготовить с минимальными усилиями. Часто считается, что без духовки приготовить его невозможно, но это далеко не так. Даже начинающий кулинар сможет легко порадовать своих близких, приготовив это блюдо без использования духового шкафа.

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Первый шаг — выбрать картофель небольшого размера. Это важно, потому что такой картофель быстрее готовится, и его проще равномерно прожарить. После выбора картофеля его нужно тщательно очистить и промыть. Затем отправьте его в кастрюлю и сварите до полной готовности. Важно не переварить, чтобы картофель сохранил свою форму и текстуру.

Когда картофель будет готов, слейте воду и дайте ему немного подсохнуть. Теперь растопите сливочное масло на сковороде и обжарьте картофель до золотистой корочки. В конце добавьте измельченную зелень для придания блюду свежести и аромата. Подавайте сразу же, пока картофель не потерял свою хрустящую корочку и аромат.