Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как яблочный уксус и лимонная кислота помогают растениям
Почти 100 миллионов рублей отдали мошенникам нижегородцы за неделю
Священник Андрей Постернак допустил работу в праздник Успения Пресвятой Богородицы
Ешьте с осторожностью: 5 опасных добавок, которые скрываются в повседневных продуктах
Быстрый рецепт пирога из кислого молока и творога
Как неправильный выбор коробки передач может привести к штрафу до 15 тысяч рублей
Почему у России не получится собирать авто полностью из отечественных деталей
Женщина попала в больницу после того, как выпила 0,5 литра водки на спор
Турция объявила сроки окончания туристического сезона-2024

Картофель по-деревенски без духовки: секреты идеального вкуса

Как приготовить вкусный картофель по-деревенски без духовки
1:11
Еда

Картофель по-деревенски — это не только одно из самых эффектных, но и одно из самых вкусных блюд, которое можно приготовить с минимальными усилиями. Часто считается, что без духовки приготовить его невозможно, но это далеко не так. Даже начинающий кулинар сможет легко порадовать своих близких, приготовив это блюдо без использования духового шкафа.

Как приготовить вкусный картофель по-деревенски без духовки
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Первый шаг — выбрать картофель небольшого размера. Это важно, потому что такой картофель быстрее готовится, и его проще равномерно прожарить. После выбора картофеля его нужно тщательно очистить и промыть. Затем отправьте его в кастрюлю и сварите до полной готовности. Важно не переварить, чтобы картофель сохранил свою форму и текстуру.

Когда картофель будет готов, слейте воду и дайте ему немного подсохнуть. Теперь растопите сливочное масло на сковороде и обжарьте картофель до золотистой корочки. В конце добавьте измельченную зелень для придания блюду свежести и аромата. Подавайте сразу же, пока картофель не потерял свою хрустящую корочку и аромат.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук

Ищете эффективное упражнение для рук? Именно это поможет вам достичь потрясающих результатов без лишних усилий!

Лучшее упражнение для рук в зале
Солома как альтернатива навозу и компосту: советы для огородников
Тайна плодородной почвы: народный метод на пять лет вперёд
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Как подготовить клубнику к зиме: лучшие подкормки августа
Бойцы 1009-го полка ВС РФ, остановившие прорыв ВСУ, вышли из окружения Дмитрий Плотников Демилитаризация ВСУ проводится, но Киев не оставляет попыток вооружаться Андрей Николаев Путин даст асимметричный ответ на вторжение в Курскую область Любовь Степушова
Овощное соте с баклажанами: вегетарианская закуска, которая становится вкуснее, когда постоит
Пирог с творогом и вишней: рассыпчатое песочное тесто, сладкие ягоды и нежная творожная начинка
Эта мощная тренировка поможет нарастить мышечную массу: выполняйте её регулярно
Эта мощная тренировка поможет нарастить мышечную массу: выполняйте её регулярно
Последние материалы
Почти 100 миллионов рублей отдали мошенникам нижегородцы за неделю
Священник Андрей Постернак допустил работу в праздник Успения Пресвятой Богородицы
Ешьте с осторожностью: 5 опасных добавок, которые скрываются в повседневных продуктах
Быстрый рецепт пирога из кислого молока и творога
Как неправильный выбор коробки передач может привести к штрафу до 15 тысяч рублей
Почему у России не получится собирать авто полностью из отечественных деталей
Политолог: "Арест Павла Дурова ставит под удар свободу слова в мире"
Женщина попала в больницу после того, как выпила 0,5 литра водки на спор
Турция объявила сроки окончания туристического сезона-2024
На Западе заявили о планах Киева предоставить США список целей для ударов по России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.