Нежные вареники с творогом: классический вариант рецепта с несладкой творожной начинкой

Классические вареники с творогом: тонкое упругое тесто и нежная творожная начинка

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Классические вареники с творогом — это традиционное блюдо русской кухни, которое готовится из простого теста и нежной творожной начинки. Этот рецепт идеально подходит для уютного семейного ужина или дружеского чаепития.

Фото: flickr.com by Pavlo Boyko @ Flickr, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

мука пшеничная — 1 кг;

яйцо — 2 шт.;

творог — 500 г;

вода тёплая — 500 мл;

соль — по вкусу.

Приготовление

Просейте муку в глубокую миску, сделайте углубление в центре, добавьте одно яйцо, соль и тёплую воду, всё перемешайте.

Замесите крутое тесто, чтобы оно не приставало к рукам, оставьте под полотенцем на 15-20 минут в комнате.

В отдельной миске смешайте творог с яйцом и немного посолите.

Разделите тесто на части, раскатайте его в тонкий круг и сделайте круглые заготовки с помощью стакана.

Поместите немного начинки в центр каждой заготовки и плотно сожмите края теста пальцами.

В кастрюлю налейте воду, посолите и доведите до кипения.

Бросьте вареники в кипящую воду, аккуратно помешивая, чтобы они не склеились.

Варите вареники в течение 5-7 минут, пока они не поднимутся на поверхность воды.

Подавайте вареники со сливочным маслом или сметаной.

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод. Вареники в XIX веке были известны также крестьянам Курской губернии. Сходно с марийским блюдом подкогыльо. Ленивые вареники могут рассматриваться как разновидность обычных вареников, не требующая долгой лепки, либо как отдельное блюдо. Для их приготовления начинку (чаще всего творог) смешивают с тестом, затем раскатывают в жгут и нарезают как на галушки, после чего варят.

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.