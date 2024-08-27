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Нежные вареники с творогом: классический вариант рецепта с несладкой творожной начинкой

Классические вареники с творогом: тонкое упругое тесто и нежная творожная начинка
1:21
Еда

Классические вареники с творогом — это традиционное блюдо русской кухни, которое готовится из простого теста и нежной творожной начинки. Этот рецепт идеально подходит для уютного семейного ужина или дружеского чаепития.

Классические вареники с творогом: тонкое упругое тесто и нежная творожная начинка
Фото: flickr.com by Pavlo Boyko @ Flickr, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 1 кг;
  • яйцо — 2 шт.;
  • творог — 500 г;
  • вода тёплая — 500 мл;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Просейте муку в глубокую миску, сделайте углубление в центре, добавьте одно яйцо, соль и тёплую воду, всё перемешайте.
Замесите крутое тесто, чтобы оно не приставало к рукам, оставьте под полотенцем на 15-20 минут в комнате.
В отдельной миске смешайте творог с яйцом и немного посолите.
Разделите тесто на части, раскатайте его в тонкий круг и сделайте круглые заготовки с помощью стакана.
Поместите немного начинки в центр каждой заготовки и плотно сожмите края теста пальцами.
В кастрюлю налейте воду, посолите и доведите до кипения.
Бросьте вареники в кипящую воду, аккуратно помешивая, чтобы они не склеились.
Варите вареники в течение 5-7 минут, пока они не поднимутся на поверхность воды.
Подавайте вареники со сливочным маслом или сметаной.

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод. Вареники в XIX веке были известны также крестьянам Курской губернии. Сходно с марийским блюдом подкогыльо. Ленивые вареники могут рассматриваться как разновидность обычных вареников, не требующая долгой лепки, либо как отдельное блюдо. Для их приготовления начинку (чаще всего творог) смешивают с тестом, затем раскатывают в жгут и нарезают как на галушки, после чего варят.

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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