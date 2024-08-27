Ленивые вареники с творогом и картофелем: такой вариант любимого блюда вы вряд ли пробовали

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом ленивых вареников с картошкой и творогом. Это простое и вкусное блюдо станет отличным обедом или ужином для всей семьи.
Фото: commons.wikimedia.org by Illustratedjc, CC BY-SA 3.0
Вам потребуются следующие ингредиенты:
картофель очищенный — 450 г;
творог — 200 г;
мука — 250 г;
яйцо — 1 шт.;
масло растительное без запаха — 2 ст. л.;
соль, перец — по вкусу.
Процесс приготовления
Отварите картофель, остудите и растолките в пюре.
Добавьте в пюре яйцо, соль и перец, тщательно перемешайте.
Затем добавьте творог и снова перемешайте.
После этого добавьте просеянную муку и замесите мягкое эластичное тесто.
Сформируйте вареники: отщипывайте большие кусочки теста, раскатывайте их в колбаски диаметром 3 см и разрезайте на кусочки толщиной 1 см.
В кастрюле вскипятите воду, посолите и выложите вареники.
Аккуратно помешивайте, чтобы они не прилипли ко дну.
Когда вареники всплывут на поверхность, проварите их ещё 3-4 минуты и выключите огонь.
Достаньте вареники шумовкой, добавьте сливочное масло или сметану и подавайте к столу.
Уточнения
Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод. Вареники в XIX веке были известны также крестьянам Курской губернии. Сходно с марийским блюдом подкогыльо.
Ленивые вареники могут рассматриваться как разновидность обычных вареников, не требующая долгой лепки, либо как отдельное блюдо. Для их приготовления начинку (чаще всего творог) смешивают с тестом, затем раскатывают в жгут и нарезают как на галушки, после чего варят.
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