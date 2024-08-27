Ленивые вареники с творогом и картофелем: такой вариант любимого блюда вы вряд ли пробовали

Ленивые вареники с творогом и картофелем: интересный вариант знакомого рецепта

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом ленивых вареников с картошкой и творогом. Это простое и вкусное блюдо станет отличным обедом или ужином для всей семьи.

Фото: commons.wikimedia.org by Illustratedjc, CC BY-SA 3.0

Вам потребуются следующие ингредиенты:

картофель очищенный — 450 г;

творог — 200 г;

мука — 250 г;

яйцо — 1 шт.;

масло растительное без запаха — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Процесс приготовления

Отварите картофель, остудите и растолките в пюре. Добавьте в пюре яйцо, соль и перец, тщательно перемешайте. Затем добавьте творог и снова перемешайте. После этого добавьте просеянную муку и замесите мягкое эластичное тесто. Сформируйте вареники: отщипывайте большие кусочки теста, раскатывайте их в колбаски диаметром 3 см и разрезайте на кусочки толщиной 1 см. В кастрюле вскипятите воду, посолите и выложите вареники. Аккуратно помешивайте, чтобы они не прилипли ко дну. Когда вареники всплывут на поверхность, проварите их ещё 3-4 минуты и выключите огонь. Достаньте вареники шумовкой, добавьте сливочное масло или сметану и подавайте к столу.

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод. Вареники в XIX веке были известны также крестьянам Курской губернии. Сходно с марийским блюдом подкогыльо. Ленивые вареники могут рассматриваться как разновидность обычных вареников, не требующая долгой лепки, либо как отдельное блюдо. Для их приготовления начинку (чаще всего творог) смешивают с тестом, затем раскатывают в жгут и нарезают как на галушки, после чего варят.