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Ленивые вареники с творогом и картофелем: такой вариант любимого блюда вы вряд ли пробовали

Ленивые вареники с творогом и картофелем: интересный вариант знакомого рецепта
1:20
Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом ленивых вареников с картошкой и творогом. Это простое и вкусное блюдо станет отличным обедом или ужином для всей семьи.

Ленивые вареники с творогом и картофелем: интересный вариант знакомого рецепта
Фото: commons.wikimedia.org by Illustratedjc, CC BY-SA 3.0

Вам потребуются следующие ингредиенты:

  • картофель очищенный — 450 г;
  • творог — 200 г;
  • мука — 250 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • масло растительное без запаха — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Процесс приготовления

  1. Отварите картофель, остудите и растолките в пюре.
  2. Добавьте в пюре яйцо, соль и перец, тщательно перемешайте.
  3. Затем добавьте творог и снова перемешайте.
  4. После этого добавьте просеянную муку и замесите мягкое эластичное тесто.
  5. Сформируйте вареники: отщипывайте большие кусочки теста, раскатывайте их в колбаски диаметром 3 см и разрезайте на кусочки толщиной 1 см.
  6. В кастрюле вскипятите воду, посолите и выложите вареники.
  7. Аккуратно помешивайте, чтобы они не прилипли ко дну.
  8. Когда вареники всплывут на поверхность, проварите их ещё 3-4 минуты и выключите огонь.
  9. Достаньте вареники шумовкой, добавьте сливочное масло или сметану и подавайте к столу.

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод. Вареники в XIX веке были известны также крестьянам Курской губернии. Сходно с марийским блюдом подкогыльо. Ленивые вареники могут рассматриваться как разновидность обычных вареников, не требующая долгой лепки, либо как отдельное блюдо. Для их приготовления начинку (чаще всего творог) смешивают с тестом, затем раскатывают в жгут и нарезают как на галушки, после чего варят.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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