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Сочные мясные отбивные: рецепт приготовления вкусного повседневного блюда

Будни на ужин: рецепт приготовления вкусных и сочных отбивных
1:58
Еда

Мясные отбивные — это одно из самых популярных и универсальных блюд, которое можно подавать как в качестве основного, так и в качестве закуски. Сочные, ароматные отбивные легко и быстро готовятся, а получаются очень вкусными. Давайте рассмотрим пошаговый рецепт приготовления идеальных отбивных!

Будни на ужин: рецепт приготовления вкусных и сочных отбивных
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Для приготовления нам понадобится:

  • Мясо (говядина, свинина или телятина) — 600-800 г;
  • Мука — 2-3 ст. л.;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Сухари панировочные — 100 г;
  • Соль, перец — по вкусу;
  • Растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Подготовьте мясо. Отбейте его с помощью специального молотка или рёбрышка ножа, чтобы сделать тонкими отбивными. Посолите и поперчите мясо по вкусу.
  2. Приготовьте панировку. Разбейте яйца в глубокую тарелку, добавьте щепотку соли и взбейте венчиком. В другую тарелку насыпьте муку, в третью — панировочные сухари.
  3. Обваляйте каждую отбивную сначала в муке, затем в яйце, и наконец в панировочных сухарях, плотно прижимая их к мясу.
  4. Налейте в сковороду достаточное количество растительного масла и хорошо его разогрейте. Выкладывайте отбивные и обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  5. Готовые отбивные выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. При желании можно довести до готовности в разогретой духовке 5-7 минут.
  6. Подавайте отбивные горячими, украсив зеленью. Отличным гарниром к ним станут картофель фри, овощной салат или отварной рис.

Приготовленные по этому рецепту отбивные получаются очень сочными, ароматными и хрустящими. Это идеальное блюдо, которое всегда будет пользоваться популярностью! Приятного аппетита!

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо). Также мясом иногда называют некоторые мякотные субпродукты: язык, печень, почки, мозги, сердце, диафрагмы, мясо голов, пищевода и т. д. Мясо используется преимущественно как пищевой продукт.

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Мягкие и сочные отбивные из свинины! Самый простой рецепт
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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