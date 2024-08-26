Сочные мясные отбивные: рецепт приготовления вкусного повседневного блюда

Будни на ужин: рецепт приготовления вкусных и сочных отбивных

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Мясные отбивные — это одно из самых популярных и универсальных блюд, которое можно подавать как в качестве основного, так и в качестве закуски. Сочные, ароматные отбивные легко и быстро готовятся, а получаются очень вкусными. Давайте рассмотрим пошаговый рецепт приготовления идеальных отбивных!

Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Для приготовления нам понадобится:

Мясо (говядина, свинина или телятина) — 600-800 г;

Мука — 2-3 ст. л.;

Яйца — 2 шт.;

Сухари панировочные — 100 г;

Соль, перец — по вкусу;

Растительное масло для жарки.

Приготовление:

Подготовьте мясо. Отбейте его с помощью специального молотка или рёбрышка ножа, чтобы сделать тонкими отбивными. Посолите и поперчите мясо по вкусу. Приготовьте панировку. Разбейте яйца в глубокую тарелку, добавьте щепотку соли и взбейте венчиком. В другую тарелку насыпьте муку, в третью — панировочные сухари. Обваляйте каждую отбивную сначала в муке, затем в яйце, и наконец в панировочных сухарях, плотно прижимая их к мясу. Налейте в сковороду достаточное количество растительного масла и хорошо его разогрейте. Выкладывайте отбивные и обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые отбивные выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. При желании можно довести до готовности в разогретой духовке 5-7 минут. Подавайте отбивные горячими, украсив зеленью. Отличным гарниром к ним станут картофель фри, овощной салат или отварной рис.

Приготовленные по этому рецепту отбивные получаются очень сочными, ароматными и хрустящими. Это идеальное блюдо, которое всегда будет пользоваться популярностью! Приятного аппетита!

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо). Также мясом иногда называют некоторые мякотные субпродукты: язык, печень, почки, мозги, сердце, диафрагмы, мясо голов, пищевода и т. д. Мясо используется преимущественно как пищевой продукт.

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