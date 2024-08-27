Арбузно-овощной суп: необычное и вкусное сочетание в стиле "гаспачо"

Арбузный суп — идеальное летнее блюдо, которое сочетает свежесть и пользу. В его состав входят только натуральные ингредиенты: арбуз, огурцы, помидоры, базилик и зелёный лук. Приготовление этого супа не требует термической обработки, что делает его лёгким и быстрым в приготовлении.
Для приготовления арбузного супа вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления состоит из следующих шагов:
Съешьте такой суп в течение суток, иначе он испортится.
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения. В качестве кормового также используется арбуз кормовой (Citrullus colocynthoides).
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром. Супы готовят на бульонах, отварах, молоке и молочных продуктах и квасе. Гарниром в супах выступают самые разнообразные продукты: овощи, грибы, крупы, бобовые и макаронные изделия, рыба, мясо и птица. Отличительная черта супа состоит в том, что его едят ложкой и не пользуются ножом для измельчения входящих в его состав продуктов.
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