Арбузно-овощной суп: необычное и вкусное сочетание в стиле "гаспачо"

Арбузно-овощной суп: освежающее сочетание арбузной мякоти с огурцами и помидорами

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Арбузный суп — идеальное летнее блюдо, которое сочетает свежесть и пользу. В его состав входят только натуральные ингредиенты: арбуз, огурцы, помидоры, базилик и зелёный лук. Приготовление этого супа не требует термической обработки, что делает его лёгким и быстрым в приготовлении.

Фото: commons.wikimedia.org by E4024, CC BY-SA 4.0

Для приготовления арбузного супа вам понадобятся следующие ингредиенты:

арбузная мякоть без косточек — 400 г;

огурцы — 2 штуки;

помидоры — 6 штук;

листья базилика — по вкусу;

лимонный сок — 1/4 стакана;

зелёный лук — по вкусу;

соль — по вкусу.

Процесс приготовления состоит из следующих шагов:

Промойте и обсушите овощи и зелень. Помидоры нарежьте мелкими кусочками, огурцы и арбузную мякоть — кубиками, зелень мелко порубите. Измельчите с помощью блендера арбуз, полтора огурца, помидоры, базилик. Добавьте лимонный сок и соль. Перелейте суп в кастрюлю. Добавьте оставшийся огурец и лук. Накройте готовый суп крышкой и поставьте в холодильник для охлаждения.

Съешьте такой суп в течение суток, иначе он испортится.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения. В качестве кормового также используется арбуз кормовой (Citrullus colocynthoides).

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром. Супы готовят на бульонах, отварах, молоке и молочных продуктах и квасе. Гарниром в супах выступают самые разнообразные продукты: овощи, грибы, крупы, бобовые и макаронные изделия, рыба, мясо и птица. Отличительная черта супа состоит в том, что его едят ложкой и не пользуются ножом для измельчения входящих в его состав продуктов.