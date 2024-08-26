Салат с помидорами, сельдереем и сосисками: вкусная закуска из разряда "проще не бывает"

Этот салат с сосисками, помидорами и сельдереем — идеальное сочетание свежести и вкуса. Он станет отличным дополнением к вашему столу и порадует ваших близких своей простотой и оригинальностью.
Ингредиенты:
Приготовление
Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей. Представляет собой маленькую колбаску, однако, в отличие от обычной колбасы, употребляется в пищу, как правило, после некоторой термической обработки (варки, жарки). Толстая короткая сосиска известна как сарделька. Короткие сардельки со свиным мясом (30 % по весу) с вкраплениями шпика (хребтового, 30 % по весу) размерами до 4 см называются шпикачками.
Сельдере́й (лат. Apium) — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae). Самый известный вид Сельдерей пахучий (Apium graveolens) — распространённая овощная культура.
Сала́т: Салат, или Латук (лат. Lactuca) — род растений семейства Астровые. Салат, или Латук посевной (Lactuca sativa) — пищевое растение рода Латук. Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.
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