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Салат с помидорами, сельдереем и сосисками: вкусная закуска из разряда "проще не бывает"

Салат с помидорами, сельдереем и сосисками: отличное сочетание вкуса и пользы
0:52
Еда

Этот салат с сосисками, помидорами и сельдереем — идеальное сочетание свежести и вкуса. Он станет отличным дополнением к вашему столу и порадует ваших близких своей простотой и оригинальностью.

Салат с помидорами, сельдереем и сосисками: отличное сочетание вкуса и пользы
Фото: wikimedia.org by Finbar.concaig, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • сосиски — 4-5 штук;
  • сельдерей — 1 стебель;
  • красный лук — 1/3 луковицы;
  • помидоры черри — 150 грамм;
  • морковь — 1/3 штуки;
  • листовой салат — половина пучка;
  • оливковое масло, соль и перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Нарежьте сосиски, сельдерей и лук кусочками, помидоры черри — половинками, морковь — соломкой.
  2. Обжарьте сосиски на сухой сковороде до золотистой корочки.
  3. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте оливковое масло, соль и перец по вкусу.
  4. Подавайте салат на листьях салата.

Уточнения

Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей. Представляет собой маленькую колбаску, однако, в отличие от обычной колбасы, употребляется в пищу, как правило, после некоторой термической обработки (варки, жарки). Толстая короткая сосиска известна как сарделька. Короткие сардельки со свиным мясом (30 % по весу) с вкраплениями шпика (хребтового, 30 % по весу) размерами до 4 см называются шпикачками.

Сельдере́й (лат. Apium) — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae). Самый известный вид Сельдерей пахучий (Apium graveolens) — распространённая овощная культура.

Сала́т: Салат, или Латук (лат. Lactuca) — род растений семейства Астровые. Салат, или Латук посевной (Lactuca sativa) — пищевое растение рода Латук. Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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