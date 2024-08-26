Салат с помидорами, сельдереем и сосисками: вкусная закуска из разряда "проще не бывает"

Салат с помидорами, сельдереем и сосисками: отличное сочетание вкуса и пользы

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат с сосисками, помидорами и сельдереем — идеальное сочетание свежести и вкуса. Он станет отличным дополнением к вашему столу и порадует ваших близких своей простотой и оригинальностью.

Фото: wikimedia.org by Finbar.concaig, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

сосиски — 4-5 штук;

сельдерей — 1 стебель;

красный лук — 1/3 луковицы;

помидоры черри — 150 грамм;

морковь — 1/3 штуки;

листовой салат — половина пучка;

оливковое масло, соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте сосиски, сельдерей и лук кусочками, помидоры черри — половинками, морковь — соломкой. Обжарьте сосиски на сухой сковороде до золотистой корочки. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте оливковое масло, соль и перец по вкусу. Подавайте салат на листьях салата.

Уточнения

Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей. Представляет собой маленькую колбаску, однако, в отличие от обычной колбасы, употребляется в пищу, как правило, после некоторой термической обработки (варки, жарки). Толстая короткая сосиска известна как сарделька. Короткие сардельки со свиным мясом (30 % по весу) с вкраплениями шпика (хребтового, 30 % по весу) размерами до 4 см называются шпикачками.

Сельдере́й (лат. Apium) — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae). Самый известный вид Сельдерей пахучий (Apium graveolens) — распространённая овощная культура.

Сала́т: Салат, или Латук (лат. Lactuca) — род растений семейства Астровые. Салат, или Латук посевной (Lactuca sativa) — пищевое растение рода Латук. Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.