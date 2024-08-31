Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вулканическое тепло для электроэнергии: преимущества и риски
Рубль снова недооценён
The Guardian: причиной деменции может cтать отсутствие личностного роста и жизненных целей
Расходы на субсидии банкам в рамках льготной ипотеки могут составить 1,2 триллиона рублей
Кальций: ваш главный союзник в выращивании крупной капусты
Тренер уверена, что плавание положительно влияет на беременных
В школах Ставропольского края появятся классы туризма
ВС признал невиновным водителя, выехавшего на встречку через сплошную линию
Пять ошибок, которые делают ваши домашние тренировки бесполезными

Масала чай: сочетание вкуса и терапии в каждой чашке

Чай масала: история, состав и рецепт традиционного напитка
Еда

Масала чай, изначально служивший лечебным средством в Южной Азии, сегодня нашел свое место в повседневной культуре многих стран благодаря своему яркому пряному вкусу и целебным свойствам.

Чай масала: история, состав и рецепт традиционного напитка
Фото: flickr.com by cowbite, CC BY-SA 2.0

Основой напитка служат черный чай, молоко, сахар и ароматные специи, такие как кардамон, корица, имбирь, гвоздика, черный перец и фенхель, которые выбираются в соответствии с древними аюрведическими рецептами.

В современном мире чай масала употребляется не только ради здоровья, но и как обыденный напиток, благодаря его восхитительному аромату и тонизирующему эффекту. Этот чай подают традиционно в полдник, сопровождая различными национальными закусками.

Уточнения

Чай масала (хинди मसाला चाय, малаял. മസാല ചായ, ассам. মছলা চাহ; букв. «чай со специями») — напиток родом с Индийского субконтинента, получаемый путём заваривания чая со смесью индийских специй и трав. == Литература == Стрелкова Г. В. Яства и напитки в индийской жизни и литературе // Еда и культура [сборник статей]. — М.: Центр по изучению взаимодействия культур, 2015. — С. 95—103. — 362 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-94800-033-6.

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд. == Литература == Похлёбкин В. В. Приправы // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 299—300. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3. Похлебкин В.В. Всё о пряностях. — Пищевая промышленность, 1974. — 208 с. — 120 000 экз. Похлебкин В.В. Пряности, специи, приправы. — Эксмо, 2011. — 256 с. — 7000 экз. — ISBN 978-5-699-42298-2.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: кто же уничтожил истребитель F-16, из-за быстрого наступления блогеры не успевают рисовать стрелки на картах

Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".

Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ
Нужно развести всего пару колпачков: как победить паутинного клеща без химии
Эффективная обработка теплицы от паутинного клеща
Реальный способ сбросить 5 кг за 7 дней: без изнурительных диет
Baijiahao: Россия нашли применение индийским рупиям
ВСУ жалуются на новое изделие российских военных инженеров — дрон ZALA Z-20 Дмитрий Плотников Малый театр открыл 269-й сезон сбором труппы Анжела Якубовская Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова
Замена АКБ: советы по сохранению настроек в современных автомобилях
Самые сильные породы собак: топ-3
Мифы и реальность турбодвигателей: разбираем главные заблуждения
Мифы и реальность турбодвигателей: разбираем главные заблуждения
Последние материалы
Чай масала: история, состав и рецепт традиционного напитка
Кальций: ваш главный союзник в выращивании крупной капусты
Тренер уверена, что плавание положительно влияет на беременных
В школах Ставропольского края появятся классы туризма
ВС признал невиновным водителя, выехавшего на встречку через сплошную линию
Пять ошибок, которые делают ваши домашние тренировки бесполезными
Брукхейвенская лаборатория: новое открытие гиперядра антивещества
ВСУ жалуются на новое изделие российских военных инженеров — дрон ZALA Z-20
В Турции нашли тело российской туристки, которая пропала на Карийской тропе
Отпустите меня в Гималаи!.. на поиски Шангри-Ла
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.