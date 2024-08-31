Масала чай: сочетание вкуса и терапии в каждой чашке

Чай масала: история, состав и рецепт традиционного напитка

Масала чай, изначально служивший лечебным средством в Южной Азии, сегодня нашел свое место в повседневной культуре многих стран благодаря своему яркому пряному вкусу и целебным свойствам.

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Основой напитка служат черный чай, молоко, сахар и ароматные специи, такие как кардамон, корица, имбирь, гвоздика, черный перец и фенхель, которые выбираются в соответствии с древними аюрведическими рецептами.

В современном мире чай масала употребляется не только ради здоровья, но и как обыденный напиток, благодаря его восхитительному аромату и тонизирующему эффекту. Этот чай подают традиционно в полдник, сопровождая различными национальными закусками.

Уточнения

Чай масала (хинди मसाला चाय, малаял. മസാല ചായ, ассам. মছলা চাহ; букв. «чай со специями») — напиток родом с Индийского субконтинента, получаемый путём заваривания чая со смесью индийских специй и трав. == Литература == Стрелкова Г. В. Яства и напитки в индийской жизни и литературе // Еда и культура [сборник статей]. — М.: Центр по изучению взаимодействия культур, 2015. — С. 95—103. — 362 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-94800-033-6.

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд. == Литература == Похлёбкин В. В. Приправы // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 299—300. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3. Похлебкин В.В. Всё о пряностях. — Пищевая промышленность, 1974. — 208 с. — 120 000 экз. Похлебкин В.В. Пряности, специи, приправы. — Эксмо, 2011. — 256 с. — 7000 экз. — ISBN 978-5-699-42298-2.