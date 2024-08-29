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Праздничная выпечка от шефа: как приготовить фруктовый пивной кекс

Как приготовить пивной хлеб с сухофруктами и орехами
0:40
Еда

Ищете, чем удивить гостей или разнообразить просмотр любимого сериала? Попробуйте приготовить пивной хлеб с орехами и сухофруктами — оригинальную британскую выпечку.

Как приготовить пивной хлеб с сухофруктами и орехами
Фото: Adobe Stock by Atlas, PDM

Этот фруктовый пивной кекс от шеф-повара и телеведущего Хью Фернли-Уиттингстолла не только вкусный, но и удивительно прост в приготовлении.

Для его приготовления понадобятся простые ингредиенты:

  • пиво,
  • белая и цельнозерновая мука,
  • сухофрукты,
  • грецкие орехи.

Просто смешайте их, запеките в духовке и наслаждайтесь ароматным хлебом, который станет отличным дополнением к чаю или напиткам.

Уточнения

Цельнозерновая мука производится из цельного зерна и содержит отруби, в отличие от так называемой белой муки, производящейся только из части зерна после удаления из него внешней оболочки и зародыша, путём очистки и шлифования. Иногда этот термин используют для обозначения муки грубого помола, что семантически не совсем верно, поскольку для цельнозерновой муки важна только цельность исходного зерна, а не степень измельчения.

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Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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