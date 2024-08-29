Праздничная выпечка от шефа: как приготовить фруктовый пивной кекс

Ищете, чем удивить гостей или разнообразить просмотр любимого сериала? Попробуйте приготовить пивной хлеб с орехами и сухофруктами — оригинальную британскую выпечку.
Этот фруктовый пивной кекс от шеф-повара и телеведущего Хью Фернли-Уиттингстолла не только вкусный, но и удивительно прост в приготовлении.
Для его приготовления понадобятся простые ингредиенты:
Просто смешайте их, запеките в духовке и наслаждайтесь ароматным хлебом, который станет отличным дополнением к чаю или напиткам.
Цельнозерновая мука производится из цельного зерна и содержит отруби, в отличие от так называемой белой муки, производящейся только из части зерна после удаления из него внешней оболочки и зародыша, путём очистки и шлифования. Иногда этот термин используют для обозначения муки грубого помола, что семантически не совсем верно, поскольку для цельнозерновой муки важна только цельность исходного зерна, а не степень измельчения.
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