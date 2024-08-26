Закуска из кабачка с сыром и помидорами — пошаговый рецепт
Готовим закуску из кабачка с сыром и помидорами
Закуску из кабачка с сыром и помидорами довольно легко приготовить. Кроме того, блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами и непременно подойдёт для праздничного стола. Раскрываем рецепт закуски.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM
Ингредиенты:
- Кабачок — 1 шт.
- Помидор — 2 шт.
- Твёрдый сыр — 100 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Майонез — 2 ст.л.
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Укроп — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Нарезать кабачок кружочками. Посолить.
- На сковороду налить подсолнечное масло. Обжарить кусочки кабачка.
- Натереть сыр на крупной тёрке.
- Нарезать помидоры маленькими кубиками. Слить выделившийся сок и добавить в миску к сыру.
- Нашинковать укроп, а чеснок пропустить через пресс. Отправить в миску.
- Заправить ингредиенты майонезом и посолить. Перемешать.
- Намазать начинкой кружочки кабачка. Отправить в холодильник на час. Закуска готова!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру