Закуска из кабачка с сыром и помидорами — пошаговый рецепт

Готовим закуску из кабачка с сыром и помидорами

Закуску из кабачка с сыром и помидорами довольно легко приготовить. Кроме того, блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами и непременно подойдёт для праздничного стола. Раскрываем рецепт закуски.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

Кабачок — 1 шт.

Помидор — 2 шт.

Твёрдый сыр — 100 г

Чеснок — 3 зубчика

Майонез — 2 ст.л.

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Укроп — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление:

Нарезать кабачок кружочками. Посолить. На сковороду налить подсолнечное масло. Обжарить кусочки кабачка. Натереть сыр на крупной тёрке. Нарезать помидоры маленькими кубиками. Слить выделившийся сок и добавить в миску к сыру. Нашинковать укроп, а чеснок пропустить через пресс. Отправить в миску. Заправить ингредиенты майонезом и посолить. Перемешать. Намазать начинкой кружочки кабачка. Отправить в холодильник на час. Закуска готова!