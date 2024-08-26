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Закуска из кабачка с сыром и помидорами — пошаговый рецепт

Готовим закуску из кабачка с сыром и помидорами
Еда

Закуску из кабачка с сыром и помидорами довольно легко приготовить. Кроме того, блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами и непременно подойдёт для праздничного стола. Раскрываем рецепт закуски.

Готовим закуску из кабачка с сыром и помидорами
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • Кабачок — 1 шт.
  • Помидор — 2 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Майонез — 2 ст.л.
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Укроп — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарезать кабачок кружочками. Посолить.
  2. На сковороду налить подсолнечное масло. Обжарить кусочки кабачка.
  3. Натереть сыр на крупной тёрке.
  4. Нарезать помидоры маленькими кубиками. Слить выделившийся сок и добавить в миску к сыру.
  5. Нашинковать укроп, а чеснок пропустить через пресс. Отправить в миску.
  6. Заправить ингредиенты майонезом и посолить. Перемешать.
  7. Намазать начинкой кружочки кабачка. Отправить в холодильник на час. Закуска готова!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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