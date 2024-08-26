2 минуты и готово: готовим яйцо пашот в микроволновой печи

Как приготовить яйцо пашот в микроволновке

Благодаря микроволновке можно приготовить быстрый и вкусный завтрак. Например, за 2 минуты вы сможете сделать яйцо пашот.

Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, PDM

Приготовление

Возьмите одно куриное яйцо, миску для микроволновки, соль и воду. Налейте небольшое количество в миску, насыпьте немного соли, разбейте яйцо в миску так. чтобы не повредился желток.

Миску поставьте в микроволновку, выберите максимальную мощность. Включите на 2 минуты. После этого готовое яйцо положите на ложку, чтобы вода стекла.

Если яйцо за 2 минуты приготовилось не полностью, то добавьте еще полминуты или минуту для приготовления. Если вы хотите получить более плотный белок, то добавьте в воду столовую ложку уксуса.

Яйцо пашот можно подавать вместе с тостом, сыром, авокадами и вашими любимыми овощами.

Уточнения

Яйцо пашо́т (яйцо «в мешочек», от фр. pochette, «в мешочек») — яйцо, приготовленное без скорлупы пошированием — варкой в едва кипящей воде в течение 3—4 минут. В результате «упакованный» в мягкую и нежную белковую оболочку яичный желток приобретает кремообразную консистенцию. Яйцо пашот — традиционное французское яичное блюдо на завтрак с тостами и зеленью.

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.