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Два секретных рецепта специй для идеальной жареной курицы

Рецепты специй для жареной курицы: от простого к сложному
1:02
Еда

Жареная курица — блюдо простое и привычное, но даже его можно подать так, что оно заиграет новыми красками. Одним из способов разнообразить вкус этой популярной еды является правильный подбор специй.

Рецепты специй для жареной курицы: от простого к сложному
Фото: Adobe Stock by fahrwasser, PDM
  • Первый вариант: попробуйте сочетание паприки и кориандра. Перед жаркой обработайте курицу этими пряностями и дайте ей пропитаться в течение получаса. Чтобы добавить больше цвета и аромата, включите в смесь немного куркумы и гранулированного чеснока. Это простое сочетание придаст курице насыщенный вкус и аппетитный аромат.
  • Второй вариант для гурманов: здесь также важно дать курице пропитаться специями перед жаркой, на это потребуется около 30 минут. Если вы любите изысканные блюда, используйте для маринования чабрец, розмарин, острый перец и небольшое количество паприки. Это сочетание сделает курицу ароматной и пикантной, что порадует даже самых требовательных гурманов.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц. Разводят их ради мяса и яиц, кроме того, от них получают перо и пух.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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