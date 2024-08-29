Как превратить обычные макароны в кулинарный шедевр

Как улучшить вкус макарон

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Макароны всегда выручают, когда на приготовление сложных и изысканных блюд нет ни времени, ни сил, ни желания. Несмотря на кажущуюся простоту, макароны можно приготовить так, чтобы они стали настоящим кулинарным шедевром.

Фото: commons.wikimedia.org by Leisalja, CC BY-SA 4.0

Первый секрет: выбирайте макаронные изделия хотя бы средней ценовой категории. Это залог того, что они будут легко готовиться и сохранят свою форму и текстуру.

Второй секрет: добавьте ложечку масла. Это не только предотвратит слипание макарон, но и придаст им приятный вкус. Лучше всего использовать качественное оливковое масло, как это делают итальянские повара.

Третий секрет: не бойтесь добавить больше морской соли. Примерно ложка морской соли на кастрюлю воды сделает вкус макарон более насыщенным. Если экономить на соли, гарнир получится пресным. Морская соль, к тому же, полезнее для здоровья.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете приготовить макароны, которые порадуют не только вас, но и ваших гостей.