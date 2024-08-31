Три секрета идеального "Оливье": ваш салат никогда не будет прежним

Этот салат знаком нам с детства, но правильно приготовить его удается не каждому. Чтобы достичь идеального вкуса, нужно учитывать несколько важных секретов, которые помогут вам раскрыть все его кулинарные возможности.
Следуя этим простым правилам, вы сможете приготовить "Оливье", который не оставит никого равнодушным.
Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке. По общепринятой версии, носит имя автора рецепта — французского шеф-повара Люсьена Оливье (1838—1883) и воспринимается в России как французское блюдо, в то время как за пределами ближнего зарубежья он в разных вариациях известен как «русский салат». Современный салат оливье имеет мало общего с блюдом, созданным Оливье полтора века назад, в котором присутствовали пернатая дичь, телячий язык, раковые шейки и паюсная икра, и является адаптацией адаптации оригинала.
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