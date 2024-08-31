Три секрета идеального "Оливье": ваш салат никогда не будет прежним

Главные ошибки при приготовлении "Оливье" и как их избежать

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат знаком нам с детства, но правильно приготовить его удается не каждому. Чтобы достичь идеального вкуса, нужно учитывать несколько важных секретов, которые помогут вам раскрыть все его кулинарные возможности.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Первый секрет : не экономьте на колбасе. Этот ингредиент по праву можно назвать главным в салате, и дешевая, некачественная колбаса может испортить все впечатление. Но если выбрать качественный продукт, ваше блюдо выйдет на совершенно новый уровень.

: не экономьте на колбасе. Этот ингредиент по праву можно назвать главным в салате, и дешевая, некачественная колбаса может испортить все впечатление. Но если выбрать качественный продукт, ваше блюдо выйдет на совершенно новый уровень. Второй секрет : будьте осторожны с картошкой. Многие добавляют ее слишком много, что превращает салат в полноценное основное блюдо. Помните, что избыток картофеля не улучшит вкус оливье, а, напротив, может его утяжелить.

: будьте осторожны с картошкой. Многие добавляют ее слишком много, что превращает салат в полноценное основное блюдо. Помните, что избыток картофеля не улучшит вкус оливье, а, напротив, может его утяжелить. Третий секрет: добавляйте побольше яичных белков. Именно белки, а не целые яйца, придают салату легкость и делают его особенно воздушным и вкусным.

Следуя этим простым правилам, вы сможете приготовить "Оливье", который не оставит никого равнодушным.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке. По общепринятой версии, носит имя автора рецепта — французского шеф-повара Люсьена Оливье (1838—1883) и воспринимается в России как французское блюдо, в то время как за пределами ближнего зарубежья он в разных вариациях известен как «русский салат». Современный салат оливье имеет мало общего с блюдом, созданным Оливье полтора века назад, в котором присутствовали пернатая дичь, телячий язык, раковые шейки и паюсная икра, и является адаптацией адаптации оригинала.