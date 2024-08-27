Как приготовить идеальное домашнее мороженое без вредных добавок

Рецепт домашнего мороженого с натуральным какао и сгущенкой

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашнее мороженое — это десерт, который всегда вызывает восторг. Его преимущество заключается не только во вкусе, но и в уверенности в натуральности ингредиентов. В отличие от магазинных аналогов, вы точно знаете, что в вашем мороженом нет вредных добавок, только качественные и полезные продукты.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, CC BY-SA 2.0

Приготовление домашнего мороженого не требует особых кулинарных навыков, и этот процесс доставит вам удовольствие. Для начала, возьмите 400 мл сливок средней жирности (не менее 30 %) и отправьте их в глубокую емкость. Сливки необходимо тщательно взбить миксером до получения воздушной массы. Затем добавьте половину стакана сгущенного молока, продолжая взбивать смесь. Это придаст мороженому сладость и мягкость.

После этого аккуратно просейте около сорока граммов натурального какао и постепенно введите его в общую массу. Перемешайте все ингредиенты до однородности, чтобы в мороженом не было комков. Переложите получившуюся массу в стеклянную форму для выпекания или любую другую подходящую емкость.

Завершающий этап — отправить форму с мороженым в морозильную камеру. Оставьте его там на ночь, чтобы оно полностью застыло и приобрело необходимую текстуру. Утром вас ждет прекрасное, нежное и ароматное домашнее мороженое, которое можно сразу подавать к столу.