Идеальный шашлык начинается с правильного маринада: секреты профессионалов

Как приготовить шашлык с использованием гранатового маринада

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Для создания идеального шашлыка, особенно если вы хотите удивить гостей, важно выбрать правильный маринад. Один из самых изысканных и уникальных вариантов — маринад на основе натурального гранатового сока. Его кисло-сладкий вкус делает мясо невероятно мягким, нежным и сочным.

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Для начала возьмите килограмм свежего мяса и нарежьте его на порционные куски. Этот маринад подходит для любого вида мяса, даже для самого требовательного и жесткого. Поместите мясо в глубокую емкость и залейте его половиной литра натурального гранатового сока. Гранатовый сок — это не просто жидкость, он насыщает мясо своим особым вкусом и ароматом, делая его необычайно аппетитным.

Далее возьмите один свежий гранат, тщательно промойте его и измельчите, включая кожуру. Кожура граната содержит важные вещества, которые придают мясу особую пикантность, поэтому не стоит ее выбрасывать. Затем добавьте к мясу измельченную луковицу, разрезанную на кольца. Лук не только придаст дополнительный аромат, но и сделает мясо еще более сочным.

Посолите блюдо по своему вкусу. Что касается специй, то этот маринад не требует множества добавок — достаточно черного перца и кориандра. Эти специи подчеркнут вкус граната и не перебьют его.

Оставьте мясо мариноваться на три часа. За это время оно полностью пропитается гранатовым соком, станет мягким и будет готово к жарке. Результат обязательно порадует — шашлык получится идеальным, сочным и ароматным.