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От однородной консистенции до насыщенного вкуса: рецепт сливочного супа-пюре

Суп-пюре в домашних условиях: простой рецепт вкусного и питательного блюда
2:18
Еда

Согревающие и питательные супы-пюре — одни из самых универсальных и любимых блюд во многих кухнях мира. Такие супы отличаются гладкой и бархатистой текстурой, насыщенным вкусом и ароматом. Приготовить вкусный суп-пюре в домашних условиях совсем не сложно, главное знать несколько простых секретов.

Суп-пюре в домашних условиях: простой рецепт вкусного и питательного блюда
Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, CC BY-SA 3.0

Прежде всего, основа вкусного супа-пюре — это качественные, свежие ингредиенты. Выбирайте сезонные овощи, ароматные травы и специи. Тщательно промывайте и подготавливайте все компоненты. Нарезайте овощи небольшими кубиками или кольцами, чтобы они равномерно проваривались.

Следующий важный шаг — правильная обжарка овощей. Обжарьте их на растительном или сливочном масле до мягкости, но не до золотистой корочки. Это поможет раскрыть и интенсифицировать естественные вкусы продуктов.

Для получения идеально гладкой консистенции супа-пюре важно правильно измельчить ингредиенты. Сразу после варки овощи нужно измельчить блендером или погружным миксером до однородной массы. Можно также пропустить их через сито или протереть через решетку.

Немаловажно и правильное соотношение овощей, жидкости и специй. Общее правило — на 1 кг овощей берите 1 литр бульона или воды. Добавляйте специи и соль постепенно, пробуя и регулируя вкус по своему вкусу.

Завершающий этап — доведение супа до желаемой консистенции. Если суп получился слишком густым, можно разбавить его дополнительным бульоном или молоком. Если же он слишком жидкий, то загустить его можно с помощью картофеля-пюре, муки или сливок.

Подавать суп-пюре лучше горячим, украсив свежей зеленью, сухариками, сметаной или другими дополнениями по вкусу. Хранить его можно в холодильнике до 3-4 дней.

Следуя этим несложным советам, вы сможете приготовить насыщенный, ароматный и нежный суп-пюре в домашних условиях. Экспериментируйте с разными ингредиентами и добавками, чтобы найти свой любимый рецепт!

Уточнения

Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой. Супы-пюре имеют французское происхождение и прежде в кулинарных книгах назывались «французскими». Наряду с прозрачными бульонами пюреобразные супы являются основным видом супов в западноевропейских кухнях. В русской народной кухне протёртые супы готовили только из гороха, разваривая его до размягчения.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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