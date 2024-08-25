Секрет вкусной утки: проверенный рецепт приготовления в домашних условиях

От аппетитной корочки до сочного мяса: как приготовить идеальную утку?

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Утка — одно из самых популярных и вкусных мясных блюд на праздничном столе. Этот птичий деликатес славится своим нежным, сочным и ароматным мясом, а также прекрасно сочетается с различными гарнирами и соусами. Если вы решили порадовать домашних или гостей утиным угощением, предлагаем вам проверенный пошаговый рецепт её приготовления.

Фото: flickr.com by City Foodsters, CC BY 2.0

Ингредиенты:

утка (целая тушка) - 1,5-2 кг;

соль - 2 ч.л.;

чёрный молотый перец - 1 ч.л.;

чеснок - 3-4 зубчика;

тимьян или розмарин (по желанию) - 2-3 веточки;

апельсины или яблоки (для начинки);

растительное масло - 2-3 ст.л.;

бульон или вода - 0,5 л.

Приготовление:

Промойте утку под проточной водой и тщательно просушите бумажными полотенцами. Проткните кожу в нескольких местах вилкой, чтобы во время запекания жир мог хорошо вытапливаться. Натрите тушку снаружи и внутри солью и перцем. Разрежьте чеснок пополам и вставьте дольки в утку, а также разместите там веточки тимьяна или розмарина (если используете). Наполните полость утки дольками апельсинов или яблок - это позволит мясу оставаться сочным и ароматным во время запекания. Уложите утку в глубокий противень или форму для запекания. Смажьте кожу растительным маслом. Налейте в противень бульон или воду (она должна покрывать только дно посуды). Поставьте утку в разогретую до 200°C духовку и запекайте 1,5-2 часа, периодически поливая мясо образующимся соком. Готовность проверяйте деревянной шпажкой - сок должен быть прозрачным. За 15-20 минут до окончания запекания увеличьте температуру до 220°C, чтобы кожа получилась хрустящей. Готовую утку достаньте из духовки и дайте ей отдохнуть 10-15 минут перед подачей. Это позволит соку равномерно распределиться по мясу.

Подавайте утку, отделив ножки и крылышки, и нарезав грудку. Идеальным гарниром станут запечённые овощи, картофель, рис или дикий рис. Приятного аппетита!

Уточнения

У́тка — представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов. Распространены утки широко, в России более 30 видов.

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