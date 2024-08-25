Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне выиграли золото в каноэ-двойках на чемпионате мира
Как провести отпуск по системе "всё включено" без набора веса
Нарушение на платных трассах: заклеивание номеров и его последствия
Психосоматические причины болезней
Пожертвуют за вас своей жизнью: самые преданные собаки в мире
JPMorgan заявил о падении доходности майнинга
Экипаж "Аэрофлота" связал агрессивного пассажира
Диетолог объяснила, почему торты и пирожные вредны для здоровья
Как подготовить кабачки к зиме: простые советы по подкормке

Секрет вкусной утки: проверенный рецепт приготовления в домашних условиях

От аппетитной корочки до сочного мяса: как приготовить идеальную утку?
2:27
Еда

Утка — одно из самых популярных и вкусных мясных блюд на праздничном столе. Этот птичий деликатес славится своим нежным, сочным и ароматным мясом, а также прекрасно сочетается с различными гарнирами и соусами. Если вы решили порадовать домашних или гостей утиным угощением, предлагаем вам проверенный пошаговый рецепт её приготовления.

От аппетитной корочки до сочного мяса: как приготовить идеальную утку?
Фото: flickr.com by City Foodsters, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • утка (целая тушка) - 1,5-2 кг;
  • соль - 2 ч.л.;
  • чёрный молотый перец - 1 ч.л.;
  • чеснок - 3-4 зубчика;
  • тимьян или розмарин (по желанию) - 2-3 веточки;
  • апельсины или яблоки (для начинки);
  • растительное масло - 2-3 ст.л.;
  • бульон или вода - 0,5 л.

Приготовление:

  1. Промойте утку под проточной водой и тщательно просушите бумажными полотенцами. Проткните кожу в нескольких местах вилкой, чтобы во время запекания жир мог хорошо вытапливаться.
  2. Натрите тушку снаружи и внутри солью и перцем. Разрежьте чеснок пополам и вставьте дольки в утку, а также разместите там веточки тимьяна или розмарина (если используете).
  3. Наполните полость утки дольками апельсинов или яблок - это позволит мясу оставаться сочным и ароматным во время запекания.
  4. Уложите утку в глубокий противень или форму для запекания. Смажьте кожу растительным маслом.
  5. Налейте в противень бульон или воду (она должна покрывать только дно посуды).
  6. Поставьте утку в разогретую до 200°C духовку и запекайте 1,5-2 часа, периодически поливая мясо образующимся соком. Готовность проверяйте деревянной шпажкой - сок должен быть прозрачным.
  7. За 15-20 минут до окончания запекания увеличьте температуру до 220°C, чтобы кожа получилась хрустящей.
  8. Готовую утку достаньте из духовки и дайте ей отдохнуть 10-15 минут перед подачей. Это позволит соку равномерно распределиться по мясу.

Подавайте утку, отделив ножки и крылышки, и нарезав грудку. Идеальным гарниром станут запечённые овощи, картофель, рис или дикий рис. Приятного аппетита!

Уточнения

У́тка — представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов. Распространены утки широко, в России более 30 видов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Как приготовить вкусно утку
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Когда ручной режим спасает: важные случаи использования "механики" в автоматах

Ручное переключение передач может стать вашим спасением в критических ситуациях, когда автоматическая коробка передач не справляется с задачей.

Как правильно использовать ручной режим в автоматической трансмиссии
Короткая тренировка для увеличения бицепсов
Увеличиваем бицепсы 3 упражнениями: эффективно и быстро
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: делайте побольше банок, это очень вкусно
Неправильный проезд под стрелку: чем грозит и как этого избежать
На Покровском направлении российская армия берёт под контроль Новогродовку Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Тушёная говядина с кабачками: готовить это блюдо несложно, а результат — шикарный
Сводка с фронта: Киев стал отправлять в окопы операторов БПЛА, русские наступают южнее Суджи
Оладьи из кабачков с зеленью: их с удовольствием едят даже детки, которые не любят овощи
Оладьи из кабачков с зеленью: их с удовольствием едят даже детки, которые не любят овощи
Последние материалы
Россияне выиграли золото в каноэ-двойках на чемпионате мира
Как провести отпуск по системе "всё включено" без набора веса
Нарушение на платных трассах: заклеивание номеров и его последствия
Психосоматические причины болезней
Пожертвуют за вас своей жизнью: самые преданные собаки в мире
На Покровском направлении российская армия берёт под контроль Новогродовку
JPMorgan заявил о падении доходности майнинга
Экипаж "Аэрофлота" связал агрессивного пассажира
Диетолог объяснила, почему торты и пирожные вредны для здоровья
Как подготовить кабачки к зиме: простые советы по подкормке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.