Рецепт восхитительных баклажанов в томатном соусе
Баклажаны в томатном соусе — получится очень вкусно
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Баклажаны в томатном соусе — превосходная закуска для стола. Блюдо обладает отличными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.
Фото: freepik.com by timolina, PDM
Ингредиенты:
- Баклажан — 500 г
- Помидор — 500 г
- Репчатый лук — 0,5 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Сахар — 1 щепотка
- Оливковое масло — 3 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Очистить баклажаны и нарезать их средними по размеру кусочками. Посолить.
- На сковороду налить 2 столовых ложки оливкового масла. Обжарить баклажаны.
- Лук и помидоры мелко нарезать.
- На сковороду налить 1 столовую ложку оливкового масла. Готовить лук на медленном огне в течение 10 минут, помешивая. По прошествии времени добавить кусочки помидора. Готовить ещё 10 минут.
- Дать соусу остыть, а затем добавить сахар с чесноком и измельчить заправку с помощью блендера.
- Полить соусом баклажаны. Блюдо готово!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру