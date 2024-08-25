Рецепт восхитительных баклажанов в томатном соусе

Баклажаны в томатном соусе — получится очень вкусно

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Баклажаны в томатном соусе — превосходная закуска для стола. Блюдо обладает отличными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

Баклажан — 500 г

Помидор — 500 г

Репчатый лук — 0,5 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Сахар — 1 щепотка

Оливковое масло — 3 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Очистить баклажаны и нарезать их средними по размеру кусочками. Посолить. На сковороду налить 2 столовых ложки оливкового масла. Обжарить баклажаны. Лук и помидоры мелко нарезать. На сковороду налить 1 столовую ложку оливкового масла. Готовить лук на медленном огне в течение 10 минут, помешивая. По прошествии времени добавить кусочки помидора. Готовить ещё 10 минут. Дать соусу остыть, а затем добавить сахар с чесноком и измельчить заправку с помощью блендера. Полить соусом баклажаны. Блюдо готово!