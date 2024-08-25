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Рецепт восхитительных баклажанов в томатном соусе

Баклажаны в томатном соусе — получится очень вкусно
1:05
Еда

Баклажаны в томатном соусе — превосходная закуска для стола. Блюдо обладает отличными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.

Баклажаны в томатном соусе — получится очень вкусно
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • Баклажан — 500 г
  • Помидор — 500 г
  • Репчатый лук — 0,5 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сахар — 1 щепотка
  • Оливковое масло — 3 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Очистить баклажаны и нарезать их средними по размеру кусочками. Посолить.
  2. На сковороду налить 2 столовых ложки оливкового масла. Обжарить баклажаны.
  3. Лук и помидоры мелко нарезать.
  4. На сковороду налить 1 столовую ложку оливкового масла. Готовить лук на медленном огне в течение 10 минут, помешивая. По прошествии времени добавить кусочки помидора. Готовить ещё 10 минут.
  5. Дать соусу остыть, а затем добавить сахар с чесноком и измельчить заправку с помощью блендера.
  6. Полить соусом баклажаны. Блюдо готово!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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