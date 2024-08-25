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Слоёное тесто: приготовьте идеальное тесто самостоятельно

Как приготовить слоёное тесто
1:50
Еда

Смешайте муку и соль

В большой миске смешайте муку и соль. Перемешайте их венчиком или вилкой, пока они хорошо не смешаются.

Как приготовить слоёное тесто
Фото: commons.wikimedia.org by Yohan euan o4, CC BY 3.0

Добавьте холодную воду

Постепенно вливайте в миску холодную воду, помешивая смесь деревянной ложкой или руками. Продолжайте перемешивать, пока тесто не начнет собираться.

Сформируйте тесто

Переложите тесто на чистую и слегка посыпанную мукой поверхность. Аккуратно вымешивайте тесто в течение нескольких минут, пока оно не станет гладким и эластичным. Сформируйте из него прямоугольный блок.

Раскатайте

Присыпьте скалку и поверхность мукой, чтобы предотвратить прилипание. Начните раскатывать тесто в тонкий прямоугольник. Края должны быть максимально ровными.

Добавьте сливочное масло

Выложите несоленое сливочное масло на центр прямоугольника теста. Оно должно быть слегка размягченным, но все еще холодным.

Сложите концы теста поверх сливочного масла..

Складывание

Теперь снова раскатайте тесто, сделав его длиннее. Стремитесь к длине, примерно в три раза превышающей ширину прямоугольника.

Сложите одну треть теста над средней третью, затем сложите оставшуюся треть сверху. Переверните тесто на 90 градусов так, чтобы загнутые края оказались по бокам.

Раскатайте тесто еще раз, сохраняя прямоугольную форму. Сложите его так же, как и раньше, следя за тем, чтобы края были аккуратно выровнены.

Охладите тесто

Плотно заверните тесто в пищевую пленку, чтобы предотвратить высыхание, и поместите его в холодильник. Дайте ему отдохнуть и охладиться не менее 30 минут или до 1 часа.

Уточнения

Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий. Характерной особенностью слоёного теста является то, что основным его компонентом является масло (животное или растительное), составляющее по весу почти столько же, сколько и мука. «Слойкой» на профессиональном языке кулинаров может называться само тесто.

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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