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Всё, что нужно знать для приготовления сочного стейка на сковороде: советы и хитрости

Секреты шеф-поваров: как приготовить сочный стейк на сковороде
1:16
Еда

Приготовление идеального стейка на сковороде — это искусство, доступное каждому. Главное знать несколько секретов.

Секреты шеф-поваров: как приготовить сочный стейк на сковороде
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Выбор мяса

Начните с качественного стейка. Идеальными для жарки считаются рибай, тендерлойн или Нью-Йорк. Важно, чтобы мясо было комнатной температуры перед жаркой.

Правильная подготовка

За час до приготовления посыпьте стейк крупной морской солью. Это усилит вкус и сделает корочку более хрустящей. Не забудьте поперчить мясо перед самой жаркой.

Температура сковороды

Используйте чугунную сковороду и нагрейте её до высокой температуры. Капните немного масла, но помните, что масло должно дымить.

Жарка

Кладите стейк на раскалённую сковороду и не трогайте его в течение 2-3 минут. Переверните и жарьте ещё столько же. Для средней прожарки (medium) добавьте ещё 1-2 минуты с каждой стороны.

После жарки дайте мясу отдохнуть 5-10 минут. Это позволит соку равномерно распределиться по стейку, делая его более сочным.

Подача

Нарежьте стейк поперёк волокон и подавайте с любимыми соусами или гарнирами.

Уточнения

Стейк (от англ. steak — кусок мяса) — толстый кусок обжаренного мяса или рыбы. Стейк из лучших частей говядины обычно называется просто стейком, иногда также бифштексом (англ. beef steak).

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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