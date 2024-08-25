Всё, что нужно знать для приготовления сочного стейка на сковороде: советы и хитрости

Секреты шеф-поваров: как приготовить сочный стейк на сковороде

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление идеального стейка на сковороде — это искусство, доступное каждому. Главное знать несколько секретов.

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Выбор мяса

Начните с качественного стейка. Идеальными для жарки считаются рибай, тендерлойн или Нью-Йорк. Важно, чтобы мясо было комнатной температуры перед жаркой.

Правильная подготовка

За час до приготовления посыпьте стейк крупной морской солью. Это усилит вкус и сделает корочку более хрустящей. Не забудьте поперчить мясо перед самой жаркой.

Температура сковороды

Используйте чугунную сковороду и нагрейте её до высокой температуры. Капните немного масла, но помните, что масло должно дымить.

Жарка

Кладите стейк на раскалённую сковороду и не трогайте его в течение 2-3 минут. Переверните и жарьте ещё столько же. Для средней прожарки (medium) добавьте ещё 1-2 минуты с каждой стороны.

После жарки дайте мясу отдохнуть 5-10 минут. Это позволит соку равномерно распределиться по стейку, делая его более сочным.

Подача

Нарежьте стейк поперёк волокон и подавайте с любимыми соусами или гарнирами.

Уточнения

Стейк (от англ. steak — кусок мяса) — толстый кусок обжаренного мяса или рыбы. Стейк из лучших частей говядины обычно называется просто стейком, иногда также бифштексом (англ. beef steak).

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).