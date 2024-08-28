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Секреты идеального стейка: избегаем ошибок

Основные ошибки при приготовлении стейка
1:13
Еда

Стейк — блюдо, которое готовят не так часто, ведь мясо для него стоит немалых денег. Поэтому, когда появляется повод для его приготовления, хочется, чтобы всё прошло идеально. Однако, совершив несколько распространённых ошибок, можно испортить не только ужин, но и зря потратить деньги.

Основные ошибки при приготовлении стейка
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

О каких ошибках следует помнить?

Выбор мяса

Первое и самое важное — правильный выбор мяса. В магазинах можно найти мясо для стейков в специальной упаковке с пометкой, что оно идеально подходит для этого блюда. Но если вы покупаете мясо на рынке, обязательно спросите у продавца, какое мясо лучше всего подойдёт для стейка. Определить подходящий кусок "на глаз" довольно сложно, особенно если вы не профессионал.

Отсутствие сливочного масла

Хотя стейк жарят на растительном масле, без сливочного масла он не получится таким сочным и ароматным. Опытные повара всегда добавляют на сковороду кусочек сливочного масла, растапливают его и обдают им стейк в процессе жарки. Этот трюк помогает сохранить мясо мягким и сочным, придавая ему богатый вкус.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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