Почему помидоры — худшая закуска к алкоголю

Можно ли закусывать алкоголь помидорами

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Закуски, которые мы выбираем к алкогольным напиткам, могут оказывать существенное влияние на наше здоровье. Одним из продуктов, которые категорически не рекомендуется употреблять в качестве закуски, являются помидоры.

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Почему не стоит закусывать алкоголь помидорами?

Помидоры содержат значительное количество органических кислот, которые в сочетании с крепким алкоголем, особенно водкой, могут вызвать серьёзные проблемы с пищеварением. Эти кислоты могут раздражать слизистую оболочку желудка, что приводит к неприятным ощущениям и даже к более серьёзным последствиям для здоровья.

Однако переработанные продукты из помидоров, такие как томатный сок или кетчуп, не обладают таким негативным воздействием. Поэтому томатный сок вполне допустим как сопровождение к алкоголю.

Особое внимание следует уделить маринованным помидорам. Если при их консервировании использовался уксус, такая закуска может нанести вред печени и почкам, усугубив воздействие алкоголя на организм.