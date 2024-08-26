Гречка по-новому: готовим с сезонными овощами

Гречка — это продукт, который можно подать множеством разных способов, каждый из которых раскрывает её вкус с новой стороны. Эта крупа может удивлять и радовать даже самых искушенных гурманов. Один из замечательных способов подать гречку — это приготовить её с сезонными овощами.
Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления
Сначала подготовьте гречку: переберите её и тщательно промойте. Затем отправьте крупу в кастрюлю, залейте воду, добавьте соль и варите до полной готовности.
Пока гречка варится, займитесь овощами. Нарежьте лук, сладкий перец и помидор. Морковь и свеклу натрите на тёрке. Разогрейте масло на сковороде, обжарьте сначала лук, через пару минут добавьте морковь, затем сладкий перец. После этого добавьте свеклу и помидоры, всё хорошо перемешайте, посолите и добавьте специи. Готовьте овощи ещё около пяти минут.
Когда овощи будут готовы, добавьте к ним сваренную гречку, тщательно перемешайте и прогрейте всё вместе ещё пару минут. В завершение добавьте измельчённую зелень. Блюдо готово к подаче на стол.
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