Салат за 10 минут: спасение для неожиданных гостей

Салат "Десятиминутка": рецепт быстрого блюда для гостей

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Представьте себе ситуацию: до прихода гостей осталось всего 15-20 минут, а на столе нет ни одного готового блюда. На первый взгляд, кажется невозможным успеть приготовить что-то вкусное и праздничное за такое короткое время.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Но на самом деле, есть один салат, который можно приготовить всего за десять минут, и по вкусу он ничем не уступает традиционным "Мимозе", селёдке под шубой или оливье.

Этот быстрый и вкусный салат под названием "Десятиминутка" станет отличным решением, когда время поджимает. Ваши гости точно не заметят никакого подвоха и останутся довольны.

Чтобы салат получился аппетитным и сытным, следует использовать яйца, горошек, огурец и майонез.

Приготовление салата "Десятиминутка" не требует особых усилий. Сначала сварите четыре яйца, очистите их от скорлупы и нарежьте кубиками. Переложите нарезанные яйца в миску, добавьте банку зелёного горошка (предварительно слив жидкость) и нарезанный свежий огурец. Один большой огурец будет достаточно.

Не забудьте про укроп: один измельчённый пучок придаст блюду свежесть и аромат. В завершение добавьте немного соли и молотого перца, а в качестве заправки используйте одну столовую ложку майонеза. Ваш салат готов!