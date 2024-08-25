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Салат за 10 минут: спасение для неожиданных гостей

Салат "Десятиминутка": рецепт быстрого блюда для гостей
1:25
Еда

Представьте себе ситуацию: до прихода гостей осталось всего 15-20 минут, а на столе нет ни одного готового блюда. На первый взгляд, кажется невозможным успеть приготовить что-то вкусное и праздничное за такое короткое время.

Салат "Десятиминутка": рецепт быстрого блюда для гостей
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Но на самом деле, есть один салат, который можно приготовить всего за десять минут, и по вкусу он ничем не уступает традиционным "Мимозе", селёдке под шубой или оливье.

Этот быстрый и вкусный салат под названием "Десятиминутка" станет отличным решением, когда время поджимает. Ваши гости точно не заметят никакого подвоха и останутся довольны.

Чтобы салат получился аппетитным и сытным, следует использовать яйца, горошек, огурец и майонез.

Приготовление салата "Десятиминутка" не требует особых усилий. Сначала сварите четыре яйца, очистите их от скорлупы и нарежьте кубиками. Переложите нарезанные яйца в миску, добавьте банку зелёного горошка (предварительно слив жидкость) и нарезанный свежий огурец. Один большой огурец будет достаточно.

Не забудьте про укроп: один измельчённый пучок придаст блюду свежесть и аромат. В завершение добавьте немного соли и молотого перца, а в качестве заправки используйте одну столовую ложку майонеза. Ваш салат готов!

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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