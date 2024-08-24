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Пивной маринад: улучшите вкус и аромат шашлыка

Пиво в маринаде для мягкого шашлыка: проверенный рецепт
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Еда

Многие слышали, что пиво можно использовать как маринад для шашлыка. Этот метод известен своей способностью смягчать даже самые жесткие куски мяса и придавать блюду насыщенный аромат и вкус. Особенно это актуально для таких "сложных" сортов мяса, как баранина, которая требует особого подхода.

Пиво в маринаде для мягкого шашлыка: проверенный рецепт
Фото: Adobe Stock by spyrakot, PDM

Но как правильно приготовить такой необычный маринад? Если вы стремитесь к идеальному результату, не экономьте на ингредиентах. Лучше всего использовать качественное разливное пиво. На каждый килограмм мяса понадобится около полутора литров напитка.

Процесс маринования прост. Сначала нарежьте мясо на порционные куски и поместите их в удобную емкость. Затем залейте мясо пивом. Добавьте соль и специи по вкусу. Мясо должно мариноваться несколько часов, чтобы достичь желаемой мягкости и глубины вкуса.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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