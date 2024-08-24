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Готовим низкокалорийный, но сытный ужин: простые варианты блюд

Полноценный низкокалорийный ужин: идеи для приготовления
1:25
Еда

Салат с курицей на гриле

Пожарьте куриную грудку на гриле до готовности. Нарежьте ее ломтиками и выложите на подушку из свежей зелени, например, салата или шпината. Добавьте красочные овощи, такие как помидоры, огурцы и болгарский перец.

Полноценный низкокалорийный ужин: идеи для приготовления
Фото: eatingwell.com by JENNIFER CAUSEY

Для дополнительного аромата полейте салат заправкой из оливкового масла с добавлением специй.

Овощное жаркое

На разогретой сковороде обжарьте микс из ваших любимых овощей. Хорошо подойдут брокколи, болгарский перец, морковь и горох.

Используйте небольшое количество соевого соуса с низким содержанием натрия для аромата. Подавайте жаркое с приготовленным коричневым рисом или киноа, чтобы получить сытное низкокалорийное блюдо.

Запеченная рыба

Приправьте кусок рыбы (например, тилапию или лосось) небольшим количеством соли, перца и лимонного сока.

Запекайте в духовке. В качестве гарнира попробуйте спаржу на пару и небольшую порцию коричневого риса.

Лапша из кабачков

Сделайте лапшу из кабачков с помощью спирализатора или купите в готовом виде. Обжарьте лапшу из кабачков на сковороде с небольшим количеством оливкового масла и чеснока.

Полейте легким томатным соусом и посыпьте сыром пармезан.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов. Зависит от химического состава пищи (количества белков, жиров, углеводов и других веществ).

Запека́ние — метод приготовления блюд. Продукт помещают в тепловую камеру (духовку) или размещают на небольшом расстоянии от горящих углей (например, так готовят шашлыки). Блюдо доводится до готовности и покрывается корочкой.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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