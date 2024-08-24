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Рецепт приготовления рассыпчатого риса без промывания и помешивания

Лёгкий способ получить рассыпчатый рис: проверенный рецепт
0:52
Еда

Чтобы приготовить рассыпчатый рис без необходимости промывания и постоянного помешивания, достаточно использовать несколько простых шагов.

Лёгкий способ получить рассыпчатый рис: проверенный рецепт
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Прежде всего, для приготовления лучше всего подходит сотейник. В него нужно налить немного растительного масла и слегка разогреть. После этого высыпаем рис и обжариваем его в течение трех минут, аккуратно помешивая, чтобы избежать подгорания. Затем добавляем кипяток таким образом, чтобы его уровень был выше риса на полторы фаланги пальца, и добавляем соль по вкусу.

Варим рис на медленном огне без помешивания, пока вся вода не испарится. После этого снимаем сотейник с огня, добавляем немного сливочного масла и накрываем крышкой.

Оставляем рис настаиваться на 15 минут под крышкой.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки. Очень требователен к условиям выращивания, может быть погублен заморозками. Рис очень любит влагу, и его побеги растут прямо из воды. Семена прорастают при 10—12 °C.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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