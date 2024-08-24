Рецепт приготовления рассыпчатого риса без промывания и помешивания

Чтобы приготовить рассыпчатый рис без необходимости промывания и постоянного помешивания, достаточно использовать несколько простых шагов.
Прежде всего, для приготовления лучше всего подходит сотейник. В него нужно налить немного растительного масла и слегка разогреть. После этого высыпаем рис и обжариваем его в течение трех минут, аккуратно помешивая, чтобы избежать подгорания. Затем добавляем кипяток таким образом, чтобы его уровень был выше риса на полторы фаланги пальца, и добавляем соль по вкусу.
Варим рис на медленном огне без помешивания, пока вся вода не испарится. После этого снимаем сотейник с огня, добавляем немного сливочного масла и накрываем крышкой.
Оставляем рис настаиваться на 15 минут под крышкой.
Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки. Очень требователен к условиям выращивания, может быть погублен заморозками. Рис очень любит влагу, и его побеги растут прямо из воды. Семена прорастают при 10—12 °C.
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