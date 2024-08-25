От яблока до сыра: секреты питания для идеальной чистоты зубов

Как яблоки и зелень помогают поддерживать здоровье зубов

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Здоровье зубов во многом зависит от продуктов, которые мы потребляем. Хотя многие знают о вреде сладостей и газированных напитков, немногие осведомлены о "полезных" продуктах, способных естественно очищать зубы.

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Например, яблоки с их волокнистой кожурой не только удаляют налет, но и массируют десны. Зелень, такая как шпинат и капуста, не только богата клетчаткой, но и содержит кальций, необходимый для зубов. Морковь и орехи стимулируют выработку слюны, способствуя естественному очищению полости рта.

Однако важно помнить, что продукты вроде алкоголя, чипсов и леденцов могут серьезно навредить зубам, вызывая кариес и повреждения эмали.

Уточнения

Зуб — костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке). Зубы предназначены для захвата, удержания и пережёвывания пищи, кроме того у хищников они используются ещё и для её разрывания, а у некоторых животных (слоны, моржи и другие) имеются особые зубы — бивни, которые используются в качестве орудия для добывания пищи, а также в качестве оружия для защиты или нападения. == Литература == Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Баев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — М. : Сов. энциклопедия, 1986. — С. 219. — 831 с. — 100 000 экз. Зайцев А. В., Артемьев А. В. Одонтологические органы в истории позвоночных. — Полтава: Дивосвіт, ИЦ «Археология», 2006. — 108 с.

Ка́риес (лат caries «гниение») — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов. == Литература == Вестон А. Прайс. Питание и физическая дегенерация. О причинах вредного воздействия современной диеты на зубы и здоровье человека. — 1938. — ISBN 9785449398208. Боровский Е. В. и соавт. Терапевтическая стоматология. — Москва, 1998. — ISBN 5-225-02777-6. Курякина Н. В. Терапевтическая стоматология детского возраста. — Москва, 2001. — ISBN 5-86093-054-2. Каськова Л. Ф., Зайцев А. В., Артемьев А. В. Эволюционные особенности развития кариеса у человека. — Киев, 2013. — 80 с.