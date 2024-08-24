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Ошибки при хранении сыра, которые могут испортить продукт

Как правильно хранить разные виды сыра
1:03
Еда

Правильное хранение и нарезка сыра — целая наука, от которой зависит его вкус и свежесть. Для оптимального хранения твёрдых и полутвёрдых сыров рекомендуется поддерживать температуру от +2 до +4 °C, а для сортов с плесенью — около +10 °C, при влажности 85-90%.

Как правильно хранить разные виды сыра
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Нежелательно хранить сыр в дверце холодильника и рядом с продуктами с сильным запахом. Лучший вариант — отдельный пищевой контейнер, который нужно регулярно проветривать. Сыры разных видов следует хранить раздельно. Важен и способ нарезки: для каждого сорта нужен свой нож, чтобы сохранить текстуру и внешний вид.

На сырной тарелке лучше сочетать несколько видов сыра от нейтрального до пикантного, выкладывая их по порядку от менее выраженного вкуса к более насыщенному. Важно учитывать эстетический аспект подачи: кусочки должны быть удобными для одного укуса и располагаться по часовой стрелке.

Уточнения

Сервировка (от фр. service) — термин в кулинарии, который обозначает ряд связанных процессов при приёме пищи: процесс накрытия стола, с размещением на нём кувертов (столовых приборов) — сервировка стола; украшение блюд для придания им внешне интересного вида — сервировка блюда; выбор и подача определённых вин к определённым блюдам — сервировка вин. == Литература == Сервировка стола // Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. — М.: Большая советская энциклопедия, 1959. — Т. 2 (О—Я). — С. 562—564. — 772 с. Похлёбкин В. В. Сервировка // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 325. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3. Jaksa Kivela. Service types // International Encyclopedia of Hospitality Management. Routledge, 2005. С. 577-579. (англ.)

Таре́лка блюдо — плоское или вогнутое изделие из керамики, стекла, металла и иных материалов. Тарелки бывают различной формы с приподнятыми краями и предназначены для приема пищи и хранения, вид столовой посуды. == Литература == Буровик К. А. Тарелка, тарель // Красная книга вещей: Словарь. — М.: Экономика, 1996. — С. 151—152. — 215 с. — ISBN 5-282-01639-7.

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