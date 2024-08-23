Чем полезен булгур: приятный ореховый вкус и кладезь клетчатки

Что такое булгур и чем он полезен организму: находка для худеющих

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Названы причины популярности пропаренной дробленой твердой пшеницы - булгур.

Фото: commons.wikimedia.org by E4024, CC BY-SA 4.0

Пшеницу при производстве булгура собирают при наступлении молочной спелости. Пшеницу варят до мягкости, а потом сушат при определённой влажности. Дроблённая и отшелушенная культура уже идёт на продажу.

Ранее были названы продукты, богатые магнием, которые стоит включить в рацион.

Как сообщает «Вечерняя Москва», булгур полезен людям, борющимся с лишним весом. Он содержит множество полезных веществ.

Обладающий приятным ореховым вкусом булгур – это кладезь клетчатки, он превосходит гречку в 1,5 раза по данному показателю. Клетчатка помогает очищать и оздоравливать кишечник.

Специалисты советуют худеющим людям заменить картофель и макароны на булгур.

Уточнения

Булгу́р (тур. bulgur), булгор, бурголь, бургуль (араб. برغل‎), бургель, гургур, плигури (греч. Πλιγούρι, турецкий рис) — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Широко используется на Ближнем Востоке, Кавказе, Юге России, Балканах, севере Индии и в Пакистане, где он называется далия. Известен с библейских времён (упоминается во Второй книге Царств 17:19 и Книге притчей Соломоновых 27:22 [по контексту], Книге пророка Иезекииля 44:30 и Книге Неемии 10:37). Первое письменное упоминание булгура находят на клинописных табличках времён Ашшурнацирапала II (9 век до н. э.). Самая ранняя археологическая находка датируется 6-м тысячелетием до нашей эры.